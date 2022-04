Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo chiarisce: “Devo tutelarmi”

Lulù Selassié vuota il sacco dopo la fine della sua storia: ecco tutta la verità

Ieri pomeriggio Manuel Bortuzzo ha contattato l’Ansa per annunciare al grande pubblico che la sua storia d’amore con la popolare pincipessa etiope conosciuta al Grande Fratello Vip è terminata. E da quel momento di illazioni su tutta questa faccenda ne sono state fatte tantissime. Dopo tanto parlare anche la diretta interessata ha rotto il silenzio in un lunghissimo post pubblicato nelle sue storie su instagram:

“Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare me stessa, la mia famiglia, e VOI PUBBLICO che mi seguite con grande affetto…”

La ragazza ha poi tenuto a precisare che in queste ultime settimane sono uscite fin troppe fake news sulla sua storia.

Manuel Bortuzzo, la sua ex lo chiarisce: “Non è colpa mia se tra noi è finita”

Lulù Selassié, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha anche voluto cogliere la palla al balzo per fare un importante chiarimento. Di cosa si tratta? In pratica la ragazza ha rivelato che non è stata certo colpa sua se la su storia d’amore è naufragata anzitempo:

“Vi tranquillizzo dicendovi che purtroppo… NO! NON È per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati…”

La concorrente del Grande Fratello Vip ha poi detto chiaramente che molti hanno remato contro questa storia, tra cui anche il padre del suo ex, il quale è già stato sorpreso insieme alla ex fidanzata:

“Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non ha mai mostrato simpatia nei miei confronti…”

Purtroppo la ragazza ha rivelato che le cose una volta finito il reality show vip condotto da Alfonso Signorini non sono per nulla cambiate, tanto da essere stata costretta a bloccarlo su instagram: “Non voglio dire il perchè…”

GF Vip, l’ex concorrente fa una confessione: “Non ferirò mai Manuel Bortuzzo”

Lulù ha poi concluso questo suo lunghissimo post pubblicato poco fa su instagram asserendo di non avere (e non avrà mai) l’intenzione di ferire il suo ex fidanzato, nonostante tutto: “È l’ultima cosa che voglio. Ma proverò ad andare avanti…” La ragazza non ha poi nascosto di esserci rimasta assai male che l’ex abbia deciso di comunicare la rottura pubblicamente: “Mi ha fatto tanto male…”