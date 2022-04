Marco e Valentina, Ultima Fermata: in crisi perché lei non è più sicura di lui

Ultima Fermata, Valentina si è messa in gioco: ecco perchè ha deciso di partecipare al reality show

Nell’ultima puntata del reality show condotto da Simona Ventura ci saranno nuove coppie, che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra queste c’è anche quella composta da Marco e la sua fidanzata. E’ stata proprio quest’ultima ad aver deciso di partecipare al programma dei sentimenti per capire se il suo compagno è innamorato o meno. Difatti la ragazza stasera in puntata darà un ultimatum chiaro e tondo alla sua dolce metà:

“Ho bisogno di sapere se mi ami oppure non mi ami…Ti do tempo 24 ore per avere queste risposte…”

Marco si lamenta della fidanzata nel reality di Simona Ventura: “Mi tratta come un bambino”

In base alle anticipazioni sulla puntata di stasera di Ultima Fermata anche il ragazzo ha avuto da ridire nei confronti della fidanzata Valentina. Difatti quest’ultimo si è molto lamentato del fatto che la ragazza continui a trattarlo come un bambino e questo lo ha sempre molto infastidito:

“Lei per me non dev’essere una mamma. Mi tratta anche un po’ come un bambino e questo non va bene, non mi va più bene…”

Insomma il problema alla base di questa coppia è sicuramente di carattere relazionale. Difatti pare che entrambi abbiano diverse differenze caratteriali che hanno portato inevitabilmente ad allontanarsi l’uno dall’altra. Riusciranno a trovare finalmente la quadra nel programma prodotto da Maria De Filippi, che continua ad ottenere ottimi ascolti con il suo Amici?

Anticipazioni Ultima Fermata puntata di stasera: cosa deciderà di fare la coppia?

Ovviamente Marco e Valentina verranno aiutati a capire se sia il caso di continuare questa loro storia d’amore o meno. Difatti la coppia avrà a disposizione costantemente uno psicologo con cui parlare e sfogarsi. Quest’ultimo ovviamente consiglierà loro come comportarsi con il partner. Per Valentina questo show rappresenta l’ultima spiaggia per la loro storia che continua a trascinarsi tra mille problemi ed incomprensioni ormai da troppo tempo. Capiranno di essere fatti l’uno per l’altra oppure saranno destinati a lasciarsi definitivamente dopo questo percorso nei sentimenti? Per scoprirlo non resta che seguire stasera il reality show condotto da Simona Ventura.