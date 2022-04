Marco Masini: il dramma del passato, la rinascita e l’amicizia con Carlo Conti

Marco Masini: il dramma del passato e la depressione del tutor di The Band

Ci sarà anche Marco Masini tra i tutor del nuovo talent condotto da Carlo Conti, che andrà in onda a partire da stasera. Il cantautore 57enne toscano non ha bisogno di molte presentazioni, tra gli artisti che hanno segnato gli anni ’90 nonostante talento ed valore dei brani ha incontrato parecchi ostacoli nella sua carriera. Prima la censura, brani come Vaff****o e Bella Stron** se da un alto gli hanno aperto le porte del successo, anche all’estero, dall’altro lo hanno reso bersaglio degli attacchi della critica. E poi le voci infamanti che per anni lo hanno accompagnato fino a spingerlo nel 2001 ad abbandonare la carriera di cantante. Quel brutto periodo lo ha ricordato così:

“Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini.”

Marco Masini carriera: la rinascita grazie a Sanremo 2004 e l’amicizia con Carlo Conti

Il cantautore toscano sul dramma del passato e sulla depressione che ne è stata conseguenza nel programma di Paola Perego Non disturbare ha raccontato:

“Il momento più buio è stato nel 2001. Al mio manager arrivò una lettera di una televisione con su scritto ‘mi dispiace il pezzo è molto bello ma il suo artista emana energie negative’.”

“Una casa discografica mi restituì il contratto perché non aveva il budget per i miei progetti, avendo difficoltà a promuovermi.” Masini però non si è mai arreso né alla rabbia né al vittimismo anzi dopo l’iniziale decisione di abbandonare la sua carriera è ritornato sui suoi passi e nel 2004 ha partecipato al Festival di Sanremo condotto da Simona Ventura. Tale partecipazione è stata l’inizio della sua rinascita, il brano L’uomo volante si è aggiudicato la vittoria ottenendo il consenso di critica e pubblico.



E sul palco dell’Ariston poi c’è tornato altre cinque volte, l’ultima nel 2020 con il brano Il Confronto. Alla rinascita ha contribuito anche la grande amicizia di lunga data con Carlo Conti, che lo ha voluto tra i tutor del suo nuovo talent The Band.

Vita privata del cantautore toscano tra i tutor del nuovo talent di Carlo Conti

Per quanto riguarda la vita privata di Marco Masini, invece, sappiamo che è al momento è single ma ha avuto una lunga relazione con una donna più giovane di lui, Aurora Nardozzi, resa nota nel 2001 e conclusasi pochi anni fa. Non ha figli, anche se ha confessato in alcune intervista che ne avrebbe voluti, ed ha un profilo Instagram marcomasini_official con 117mila follower