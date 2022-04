Maria De Filippi fa un annuncio clamoroso: “Amici diventa come il cinema”

La conduttrice di Amici sorprende gli allievi: grandi premi nel talent

In queste ultime puntate che restano di Amici, prima della fine del programma, Maria De Filippi si sta divertendo tantissimo con i ragazzi. In particolare la conduttrice si fa delle grosse e sane risate con Nunzio, ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro. Ieri pomeriggio la conduttrice aveva lanciato una sfida a Nunzio e Michele sulla canzone, o per meglio dire sulla coreografia, Testa spalla. La conduttrice, che ha lanciato la stessa sfida anche ai cantanti Sissi e Luigi, non aveva però detto né il premio né la penitenza. Durante la puntata del daytime di oggi Maria De Filippi, che si è proclamata giudice supremo della gara, ha convocato i ragazzi in studio proprio per farli esibire. Qui ha detto loro il premio: “Questo studio diventa come il cinema”. Ovvero il vincitore avrà l’opportunità di vedere un film e lo studio verrà trasformato dalla produzione in un cinema.

Maria De Filippi bacchettata da un allievo: “Non ti rispondo più”

Dopo la sfida tra Nunzio e Michele la conduttrice ha decretato il vincitore: ovvero il ballerino di danza classica. Com’era prevedibile Nunzio, che detesta perdere, non era molto d’accordo con il giudizio. Tuttavia Maria De Filippi è stata irremovibile: Nunzio ha aggiunto passi non previsti anche se è stato più sciolto di Michele. La penitenza per il perdente, annunciata dalla conduttrice, è che il prescelto dovrà fare il maggiordomo dei suoi compagni per una settimana! Con tanto di divisa e campanella, inchino e buone maniere, a qualsiasi ora del giorno e della notte, Nunzio dovrà servire i suoi compagni.

“Io impazzisco. Non ti collegare più con me Maria perché non ti rispondo più. Non ti voglio più bene, mi hai fatto perdere”

ha detto Nunzio alla conduttrice. Intanto stando alle anticipazioni di Amici proprio Nunzio potrebbe avere la peggio sabato sera.

Anche i cantanti di Amici si sfidano: arriva il verdetto

Infine Maria De Filippi è andata avanti con la stessa sfida ma stavolta tra i cantanti Luigi e Sissi. Com’era prevedibile a vincere è stato il cantante che, dunque, avrà lo stesso premio-cinema di Michele. Invece Sissi, esattamente come Nunzio, ha ricevuto la sua divisa da maggiordomo e sarà l’assistente del ballerino. Maria De Filippi ha chiesto infine a Michele e Luigi di scegliere una persona con cui andare al cinema e loro hanno scelto rispettivamente proprio Nunzio e Sissi.