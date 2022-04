Maria De Filippi in difficoltà: “Pensavo di svenire”, è successo ad Amici

La conduttrice di Amici racconta un episodio accaduto nel talent: “Mi è venuto il panico”

L’edizione di Amici 21 è agli sgoccioli e i pochi rimasti in gara lavorano senza sosta. I nervi sono tesi e l’ansia si fa sentire, così come la pura di uscire ma anche la nostalgia di casa. Per questo motivo Maria De Filippi spesso si collega con qualche allievo, soprattutto con chi sa essere più chiuso o che vede in difficoltà. Oggi la conduttrice si è collegata con Luigi Strangis e ha scoperto che durante le puntate Luigi spesso deve chiedere lo zucchero perché si sente svenire. A questo punto Maria De Filippi ha raccontato che una volta le è successo anche a lei.

“Pensavo di svenire. Eravamo in diretta e mi sono detta ‘sto per svenire’ ma ero seduta. Avevo la sensazione che poteva essere e mi è venuto il panico”.

In quell’edizione accanto a lei c’era Luca Zanforlin e lei gli ha detto di continuare ed è uscita subito.

Maria De Filippi preoccupata per Luigi Strangis: “Ho creato un casino?”

Se Maria De Filippi, solitamente molto riservata sulle sue cose personali, ha deciso di aprirsi è perché anche Luigi l’aveva fatto con lei. In particolare Luigi ha raccontato alla conduttrice i dettagli della sua malattia, il diabete, che lo porta a dover tenere sotto controllo le emozioni. Infatti, come l’allievo di Amici ha spiegato alla De Filippi, non è solo l’alimentazione a fare salire la glicemia o creare problemi. Anche arrabbiarsi o agitarsi possono provocargli fastidi pericolosi. Per questo con il tempo il cantante ha imparato a non prendersela. Certamente non è facile tenersi tutto dentro. Infatti oggi mentre Maria affrontava l’argomento Luigi Strangis, dopo il distacco da Alex, è scoppiato in lacrime. Preoccupata che questo sfogo potesse farlo sentire male la De Filippi ha detto:

“Adesso che ti sta venendo da piangere non è che ho creato un casino?”.

Dedica inaspettata per la conduttrice di Amici: gliel’ha fatta luigi Strangis

Per gli allievi di Amici Maria De Filippi è come una mamma. Questo è il programma in cui la conduttrice, più di tutti gli altri, crea un’empatia profonda con i ragazzi. Se c’è da fare le veci del genitore che sgrida lo fa, ma se c’è da tendere una mano durante un momento di sconforto lo fa altrettanto. La conduttrice dopo aver organizzato una sorpresa per un allievo è stata lei oggi a riceverne una. Mentre parlava con Luigi, infatti, l’allievo le ha detto che non vorrebbe uscire dalla scuola per lei.

“Qui so che posso parlare con te invece fuori non so come sarà”

ha detto Luigi alla conduttrice.