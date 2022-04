Nero a metà 3, tensione sul set. L’attore di Malik: “Amendola mi ha calmato”

Miguel Gobbo Diaz l’ha raccontato solo oggi: “Claudio Amendola ha avuto il potere di calmarmi”

Non si ferma il grande successo di Nero a metà 3 che anche ieri sera, con la quarta puntata, ha portato a casa quasi 4 milioni e mezzo nel primo episodio. Numeri importanti se si tiene conto della messa in onda in un giorno festivo con poca gente rimasta a casa. Tra i personaggi più amati c’è quello di Malik, presente fin dalla prima stagione. Il suo rapporto sempre più stretto con Carlo Guerrieri (Claudio Amendola), nonostante le continue frecciatine, è uno dei punti di forza della serie. Intervistato dal quotidiano Il Tempo Miguel Gobbo Diaz racconta il più grande insegnamento che gli ha dato Claudio Amendola sul set:

“Mi ha detto di essere rilassato, si vedeva chiaramente che ero agitato. Le sue parole hanno avuto il potere di calmarmi per immedesimarmi con serenità nel ruolo”.

L’attore di Nero a metà 3 racconta i cambiamenti del suo personaggio: “Trasformazione evidente”

Anche se il personaggio di Malik è presente fin dalla prima stagione di Nero a metà questo ruolo non è mai rimasto uguale. Sono lontani i tempi in cui Malik era una testa calda, nella vita quanto nel lavoro, e si scontrava severamente con Carlo Guerrieri. Così come sono lontani i tempi in cui non era in grado di gestire il suo rapporto con Alba Guerrieri (Rosa Diletta Rossi). Adesso Malik Soprani sta prendendo in affido un bambino e in ogni cosa che fa mette prima di tutto la responsabilità di essere padre. “Malik è molto maturato” dice Miguel Gobbo Diaz spiegando che le sue scelte lo hanno fatto crescere sia a livello professionale che personale. “Una trasformazione evidente che lo ha fatto apprezzare ancora di più dal pubblico di Rai1” conclude l’attore.

Malik e le somiglianze con l’attore che lo interpreta

Nella quarta puntata di Nero a metà 3 si è notata forse come mai la serietà sul lavoro di Malik. Un aspetto che lo accomuna a Miguel Gobbo Diaz, l’attore che gli presta il volto. Ma questo tratto non è l’unico che Malik e Miguel condividono. “Per certi aspetti sono molto simili” spiega l’attore. In particolare Miguel cita il severo approccio allo studio che ha avuto Malik per diventare poliziotto. Lo stesso che, nella realtà, ha avuto Miguel Gobbo Diaz per diventare attore.