Nero a metà 3 quarta puntata: riassunto e quando va in onda la replica

Riassunto della quarta puntata di Nero a metà 3: lo streaming su Raiplay e la replica su Rai Premium

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Nero a metà 3 che continua a registrare ottimi ascolti nonostante le festività. La terza stagione della serie tv Nero a metà con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e molti altri attori sta per concludersi. Lunedì prossimo, infatti, lunedì 2 maggio 2022, andrà in onda la penultima puntata. Prima di leggere il riassunto della quarta puntata di Nero a metà 3 vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Su Raiplay Nero a metà 3 è disponibile con tutte le puntate. Inoltre lo streaming di Nero a metà 3 è disponibile, sempre su Raiplay, durante la messa in onda della puntata. Invece la replica della quarta puntata di Nero a metà 3 andrà in onda su Rai Premium venerdì 29 aprile alle 21:20.

Cos’è successo nel primo episodio: le indagini su Clara continuano a vuoto

Nel primo episodio della quarta puntata di Nero a metà 3, dal titolo “Per te”, continuano le indagini sulla scomparsa di Clara (Margherita Laterza). Analizzando il video del deposito bagagli Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) vedono che la donna ha lasciato gli occhiali da sole sul bancone. Secondo loro potrebbe averlo fatto apposta, come a voler lasciare una pista a chi la stesse cercando. Tuttavia tutte le strade portano ad un buco nell’acqua. Intanto il Commissariato indaga su un caso difficile: un’avvocatessa, dopo aver ricevuto un pacco bomba, muore. Subito dopo un uomo chiama la Polizia e dice che altre due persone pagheranno per quello che hanno fatto in passato. Alla fine si scopre che dietro c’era un giro di smaltimento illecito di rifiuti tossici. Alba, intanto, bacia Federico.

Carlo e Malik finiscono in un tranello

Nel secondo episodio della quarta puntata di Nero a metà 3, dal titolo “Separazioni”, Pugliani preleva Cantabella da sotto casa improvvisamente e, insieme all’uomo misterioso che aspettava Clara fuori dal carcere, vanno in un deposito abbandonato per recuperare un carico di droga al quale partecipa anche il marito svizzero di Clara! Il capo della Narcotici Giulia Trevi, insieme a Malik e Carlo, credono di stare sulle loro tracce ma ben presto capiscono di essere finiti in un tranello. Cantabella è in grave pericolo ma per fortuna riescono a salvarlo in tempo. Tuttavia lo mettono sotto scorta in un luogo sicuro. Alla fine della puntata Carlo e Malik trovano Clara morta. L’appuntamento è per lunedì prossimo con la quinta e penultima puntata di Nero a metà 3.