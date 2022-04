Nero a metà 3 seconda puntata: riassunto e quando va in onda la replica

Riassunto della seconda puntata della fiction: lo streaming su Raiplay e la replica su Rai Premium

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Nero a metà 3 sempre con grande successo. Il ritorno della serie tv Nero a metà con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e molti altri attori ha incontrato il gradimento del pubblico che ha seguito numeroso il ritorno. La nuova stagione terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 per 6 puntate. Prima di leggere il riassunto della secondo puntata di Nero a metà 3 vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Su Raiplay Nero a metà 3 è disponibile con tutte le puntate. Inoltre lo streaming di Nero a metà 3 e disponibile, sempre su Raiplay, durante la messa in onda della puntata. Invece la replica della seconda puntata di Nero a metà 3 andrà in onda su Rai Premium venerdì 15 aprile alle 21:20.

Cos’è successo nella puntata di ieri di Nero a metà 3: Cantabella combina un guaio

Nel primo episodio della seconda puntata di Nero a metà 3, dal titolo Solo un passo, la squadra di Carlo Guerrieri, a cui presta il volto Claudio Amendola, riparte dalle indagini sulla scomparsa di Clara (Margherita Laterza). La svolta arriva dopo che viene trovata morta una ballerina che pare avesse avuto contatti proprio con la mamma di Alba (Rosa Diletta Rossi) ed ex moglie di Guerrieri. Grazie a questo cadavere Cantabella (Alessandro Sperduti) risale ad un locale, il Nite Owl. Quest’ultimo è gestito da Alfio Pugilati ed è il centro principale dello smistamento della coca rosa che sta spopolando in città. Cantabella decide dunque di infiltrarsi nel locale senza avere l’autorizzazione di Guerrieri che quando lo scopre lo sospende. Intanto un caso occupa i poliziotti: ad essere stato ucciso è un prete, si scoprirà per sbaglio, morto con un colpo d’arma da fuoco.

Alba sconvolta: emergono tracce di sangue

Nel secondo episodio della seconda puntata di Nero a metà 3, dal titolo Comunque bella, il Commissariato si ritrova tra le mani un caso molto difficile. Viene ritrovata morta una ragazza che soffriva di disturbi alimentari. Per i poliziotti si tratta di immergersi nel mondo delle diete dimagranti. Arriva inoltre il nuovo capo della scientifica, Elisa Cori (Caterina Guzzanti), ex di Bragadin (Gianluca Gobbi). Intanto continuano le indagini sulla scomparsa di Clara e si risale ad un casale. Qui vengono trovate delle tracce di sangue. Infine una sera mentre Carlo e Alba stanno rientrando a casa di lei sorprendono un ladro che nello scontro rimane ucciso. L’appuntamento è per lunedì prossimo con la terza puntata di Nero a metà 3 alle 21:25 su Rai1.