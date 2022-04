Nero a metà, curiosa rivelazione di Miguel Gobbo Diaz: “Mi chiamano Michelangelo”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 25, 2022 , in Serie & Film Tv

L’attore di Malik della fiction di Rai1 svela un retroscena privato: “Mi chiamano Michelangelo”

Questa sera andrà in onda la 4^ puntata di Nero a metà 3, fiction con protagonista Claudio Amendola che vede nel cast anche Miguel Gobbo Diaz nei panni del poliziotto Malik Soprani. Ed il giovane attore originario di Santo Domingo che vive in Italia da quando ha tre anni, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha fatto una curiosa rivelazione sulla sua vita privata:

“Da piccolo mi chiamavano Michelangelo, all’inizio non mi piaceva, poi ho capito che era il nome di un grandissimo artista e molti mi dicevano che lo sarei diventato. Bene, ancora adesso le persone che mi conoscono da tanto tempo continuano a chiamarmi Michelangelo.”

Miguel Gobbo Diaz a ruota libera: “Dall’addio alla carriera da calciatore al successo con Malik in Nero a Metà”

Sempre stando a quanto riporta il settimanale, il giovane attore ha ripercorso quali erano i suoi sogni da ragazzo e come poi è arrivato ad essere un attore noto:

“Quando ero piccolo sognavo di diventare un calciatore. Poi ho smesso a 16 anni perché ho scelto l’arte la recitazione. Ho giocato, ho fatto campionati, poi a 16 anni ho smesso e ho scelto la recitazione. Ed ora eccomi con Claudio Amendola a Nero a metà.“

Miguel Gobbo Diaz ha anche raccontato altro sulla sua infanzia, dichiarando che non ha mai sofferto il razzismo da piccolo, ma qualche discriminazione da grande si, e che è stata felice e spensierata con i suoi amici.

Anticipazioni Nero a metà 3: spoiler su cosa succederà nella quarta puntata

E dalle anticipazioni su Nero a metà 3 si apprende che Carlo Guerrieri continuerà ad indagare sulla scomparsa dell’ex moglie Clara trovando nuovi indizi e soprattutto una sconvolgente scoperta. E poi ancora al centro delle trame dei prossimi due episodi ci saranno delle scintille mentre Cantabella che ha deciso di infiltrarsi nonostante l’iniziale parare contrario dell’ispettore, potrebbe trovarsi di fronte ad un guaio serio. Invece per chi l’avesse persa, qui è disponibile il riassunto e la replica della terza puntata andata in onda lunedì scorso sempre in prima serata su Rai1