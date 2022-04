Nero a metà 3 terza puntata: riassunto e quando va in onda la replica

Riassunto della terza puntata di Nero a metà 3: lo streaming su Raiplay e la replica su Rai Premium

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Nero a metà 3 sempre con grande apprezzamento da parte del pubblico. La nuova stagione della serie tv Nero a metà con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e molti altri attori giunge a metà del suo percorso. Lunedì prossimo, infatti, lunedì 25 aprile 2022, andrà in onda la quarta puntata. Ricordiamo a tal proposito che la nuova stagione terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 per 6 puntate. Prima di leggere il riassunto della terza puntata di Nero a metà 3 vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Su Raiplay Nero a metà 3 è disponibile con tutte le puntate. Inoltre lo streaming di Nero a metà 3 è disponibile, sempre su Raiplay, durante la messa in onda della puntata. Invece la replica della terza puntata di Nero a metà 3 andrà in onda su Rai Premium venerdì 22 aprile alle 21:20.

Cos’è successo nella puntata di ieri: Carlo indaga sul ladro

Nel primo episodio della terza puntata di Nero a metà 3, dal titolo “Nei suoi panni”, l’attenzione di Carlo Guerrieri è sull’identità del ladro trovato sotto casa di Alba. Carlo è convinto che a capo di tutto ci sia Pugliani ma le prove a suo caso sono scarse. Quel che sembra essere certo è che i ladri hanno preso una borsa di Clara. A rivelare l’identità della vittima è Spartaco Mattei, un agente della narcotici con un brutto carattere. Visto che quest’ultimo non intende collaborare ulteriormente con Guerrieri quest’ultimo gli mette Ottavia alle costole. Durante l’autopsia dell’uomo si scopre che sul petto aveva tatuata una misteriosa sequenza di numeri mentre sotto le scarpe ci sono tracce di alluminio e droga. Intanto alcuni studenti si presentano al Commissariato per denunciare la scomparsa di una professoressa. Ad ucciderla è stato il fidanzato.

Alba e Federico sempre più vicini, Malik e Monica si allontanano

Nel secondo episodio della terza puntata di Nero a metà 3, dal titolo “Un uomo”, un altro caso di puntata tiene occupati i poliziotti. In particolare viene trovato morto un notaio in periferia e inizialmente sembra un classico incidente stradale di un pirata. L’autopsia, invece, rivela che l’uomo è morto per una pugnalata al petto. Ad ucciderlo è stata la figlia adottiva poiché abusata dall’uomo. Il rapporto tra Monica e Malik subisce una battuta d’arresto: la donna è sempre più gelosa e non si sente considerata dall’uomo come la sua compagna. Invece Alba inizia a frequentare Federico e tra i due sembra nascere un legame importante. L’appuntamento è per lunedì prossimo con la quarta puntata di Nero a metà 3 su Rai1 alle 21:25.