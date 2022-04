Noi, Liliana Fiorelli fa una confessione sorprendente: “Non vorrei mai che…”

Fiction Noi, attrice di Chiara ammette: “Non vorrei mai che una relazione fluida venisse considerata inconsistente”

Andrà in onda questa sera l’ultima puntata della fiction di Rai1 ispirata a This is us. Tra le protagoniste femminili della serie tv spicca Chiara, un personaggio che con la sua bellezza e il suo carisma riesce a far perdere la testa a Claudio Peirò (Dario Aita). Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi, la 32enne ha raccontato di essere fluida in amore e di avere una concezione molto aperta dei sentimenti, ma ha voluto precisare:

“Non vorrei mai che, con una relazione fluida, si intendesse una relazione inconsistente, di quelle che i cattivi genitori bollano come ‘una fase che passerà'”.

L’attrice romana ha raccontato che anche lei, come il suo personaggio nelle serie tv della prima rete, non ha paura di sfidare i limiti. “Chiara è la mia parte dispettosa e provocatoria” ha raccontato l’artista che ha ammesso però che, a differenza del suo personaggio, lei ha trovato se stessa.



Noi, artista fidanzata di Claudio Peirò rompe il silenzio: “Nella vita non amo le etichette”

Senza peli sulla lingua la protagonista della fiction con Lino Guanciale ha sottolineato:

“Nella vita non amo le etichette. La sessualità, come l’affettività e l’amore sono percorsi in divenire”.

La 32enne romana ha dichiarato che in passato ha amato sia uomini che donne, in modo diverso, ma con la stessa intensità. L’attrice di Chiara ha sottolineato di essere una persona fedele e monogama in amore e di tendere sempre a proteggere un sentimento in cui crede. Ha svelato poi di essere al momento legata a “un uomo speciale” di cui però non ha voluto rivelare l’identità.

Liliana Fiorelli sogna il matrimonio e la maternità? “Per me i lavori sono in corso”

Non si è nascosta nemmeno dietro le domande più intrusive l’attrice della serie tv di Rai1 Noi, in onda questa sera con l’ultima puntata in cui mostrerà Pietro e Rebecca in crisi, che ha sottolineato come, per pensare al matrimonio e ai figli, bisogna essere consapevoli e responsabili.

“Bisogna trovare il giusto compagno di viaggio e sapere bene cosa si vuole. Per me i lavori sono in corso”.

Questa la confessione della bella 32enne che potrebbe presto stupire il pubblico attento di Rai1 con una lieta notizia. Arriveranno presto i fiori d’arancio per lei?