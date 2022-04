Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox: cosa dicono le stelle del 13-14 aprile

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 13, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del 13-14 aprile: cosa attende i primi quattro segni zodiacali

Si parte come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco: ecco cosa si dovranno aspettare dall’oroscopo del giorno e domani dell’astrologo per eccellenza Paolo Fox.

ARIETE: rapporti validi. Occasioni professionali incredibili. Domani amore favorito dalle stelle. Settimana positiva anche sul lavoro.

TORO: giornata utile per chiarire un problema di cuore. Tanta fatica sul lavoro. Domani umore a terra. Facile arrabbiarsi con qualcuno.

GEMELLI: il lavoro potrebbe rovinare un rapporto sentimentale. Niente negatività sul lavoro. Domani saranno complici con il partner. Non è facile gestire il lavoro.

CANCRO: grandi decisioni d’amore. All’improvviso nasceranno nuove collaborazioni. Domani potranno conquistare qualcuno. Momento favorevole per il lavoro.

E si prosegue, poi, con gli altri segni dello zodiaco (Leone-Vergine-Bilancia-Scorpione) sempre analizzati dall’astrologo di Rai2 per quanto riguarda le previsioni di oggi e domani:

LEONE: le storie d’amore saranno importanti. E’ il momento di agire. Domani grande chiarezza e forza mentale. Dovranno fare una scelta importante.

VERGINE: Venere e Giove contro. I propositi vanno maturati assolutamente. Domani dovranno risolvere alcune cose. Intolleranza sul lavoro.

BILANCIA: non varrà la pena di arrabbiarsi. Tira e molla sul lavoro. Domani tornano i problemi nella coppia. Non vogliono impegnarsi sul lavoro.

SCORPIONE: da sfruttare bene in amore. Non devono perdere tempo sul lavoro. Domani conoscenze valide. Attenzione ai conflitti.

Previsioni del giorno e domani degli ultimi segni dello zodiaco

Infine cosa attenderà gli ultimi segni? Vediamo cosa dicono le stelle del 13-14 aprile sempre secondo l’oroscopo di Paolo Fox:

SAGITTARIO: possono fare nuovi incontri sentimentali. Conviene vigilare sul lavoro. Domani non è il cielo migliore per aprirsi con qualcuno. Occasioni di lavoro in arrivo.

CAPRICORNO: è il periodo giusto per farsi avanti. Voglia di ricominciare con l’amore. Domani si prepareranno a nuovi incontri. Ottime prospettive per il lavoro.

ACQUARIO: attenzione agli incontri. Non hanno tempo da dedicare al piacere. Domani dispute sentimentali. Nuove strategie da attuare sul lavoro.

PESCI: Luna in opposizione. Guadagnerai prestigio sul lavoro. Domani non devono entusiasmarsi troppo. Evoluzioni interessanti in campo professionale.