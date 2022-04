Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (30 aprile – 1 maggio): previsioni fine mese

Oroscopo del giorno e domani: le previsioni del primo gruppo di segni

Cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox? Vediamolo nel dettaglio:

ARIETE: Venere entra nel segno e garantirà fascino e successo. Domani potranno godersi una bella giornata. Non devono intestardirsi su chi non li vuole.

TORO: si devono rendere conto che i prossimi due mesi saranno importanti per gli incontri. Domani non dovranno tornare su una relazione che è finita perché non fa bene al cuore.

GEMELLI: Venere inizia un transito interessante. Devono prepararsi al meglio. Domani le brutte esperienze andranno superate. Nuove amicizie grazie a Mercurio.

CANCRO: si renderanno conto che per loro l’amore procura sofferenza e insoddisfazione. Ma non è così. Domani devono liberarsi di qualche inutile fardello ed evitare i ricordi brutti.

Cosa dicono le stelle per il 30 aprile e 1 maggio? Ecco il secondo gruppo di segni

Il secondo gruppo di segni zodiacali analizzati dall’astrologo e dal suo oroscopo del fine settimana e del giorno e domani:

LEONE: le storie che finiranno saranno quelle basate sull’attrazione fisica. Domani storia d’amore da rivedere e ridimensionarla.

VERGINE: cautela nel manifestare le emozioni. Hanno paura di sbagliare. Domani devono dimenticare una brutta delusione in amore.

BILANCIA: ci saranno problemi sul lavoro. Ci sarà anche un calo del desiderio. Domani frequenteranno una persona difficile da capire.

SCORPIONE: le storie nate in aprile continueranno per il meglio. Alcuni si dedicano ad amori part-time. Domani perdono colpi in amore. Nessuno non sbaglia nella vita.

Paolo Fox, previsioni di inizio settimana: cosa dicono le stelle sugli ultimi segni

Infine gli ultimi segni sempre secondo le previsioni del 30 aprile e 1 maggio:

SAGITTARIO: ultima settimana bloccata. Dalla prossima ci sarà un risveglio generale. Domani detesteranno l’ambiguità. Daranno un ultimatum a qualcuno.

CAPRICORNO: Marte favorevole aiuta finalmente gli incontri. Domani interessante insieme ai lavori part-time.

ACQUARIO: possono innamorarsi di una persona conosciuta per caso. Voglia di iniziare un progetto particolare. Domani saranno attratti da persone molto sfuggenti. Non si concedono facilmente.

PESCI: Venere esce dal loro segno, ma questo non rappresenterà un limite. Domani potranno viversi alla grande una bella storia d’amore.