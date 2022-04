Pomeriggio 5, Drusilla Gucci criticata da Barbara d’Urso: “Gelosia deleteria”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 22, 2022 , in Personaggi Tv

Drusilla Gucci su tutte le furie a Pomeriggio Cinque: “E’ una cosa scandalosa”

Oggi sui social la popolare ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha annunciato di voler prendersi una pausa dal suo fidanzato Francesco Chiofalo dopo che Malena ha espresso interesse nei suoi confronti. Ovviamente Barbara d’Urso ha voluto saperne di più su tutta questa faccenda invitando in studio nel suo programma pomeridiano la diretta interessata, la quale non ha fatto un solo passo indietro:

“E’ una cosa scandalosa…Vorrei vedere le altre donne al mio posto…Ho cercato anche di essere soft…”

L’ospite ha poi dichiarato di esserci rimasta molto male nel momento in cui il suo fidanzato, dopo le avance della famosa attrice di film per adulti, ha rivelato nella scorsa puntata de La pupa e il secchione di essere ‘purtroppo’ impegnato: “Scusate però me la sono legata al dito…”

Barbara d’Urso tira le orecchie alla sua ospite: “Gelosia deleteria”

Drusilla Gucci ha poi dichiarato di non aver deciso di lasciare il suo compagno, aggiungendo però che una volta finita questa edizione de La pupa e il secchione vorrà farci due chiacchiere su tutta questa faccenda e capire quindi il da farsi. Successivamente la conduttrice, che ieri ha parlato a Pomeriggio 5 di un suo dolore privato, ha tirato un po’ le orecchie alla sua ospite, asserendo di credere sia fin troppo gelosa:

“E’ troppo gelosa e la gelosia fatta così e vista sotto questo punto di vista è solamente deleteria…”

La giovane, che è finita al centro del gossip, è stata poi invitata ad intervenire nella puntata di martedì prossimo del reality proprio per confrontarsi in diretta con il suo fidanzato Francesco Chiofalo.

Roberto Alessi mette spalle al muro Drusilla: “Dovresti chiedere scusa a Malena”

E’ poi intervenuto anche il direttore del magazine Novella 2000 oggi in studio per chiedere alla giovane ragazza di scusarsi con l’attrice di film per adulti perchè avrebbe un po’ troppo esagerato con le parole:

“Lei giocava, era ironica…Ti assicuro che è una ragazza molto perbene…Dire che è una vergogna mi pare esagerato…”

E la ragazza a Pomeriggio Cinque ha subito tenuto a fare un chiarimento: “Io parlavo della situazione in generale…Io comunque con i ragazzi fidanzati non mi comporto così…”