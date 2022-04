Raoul Bova, attimi di commozione a Domenica In: “Non voglio dimenticare…”

Raoul Bova intervistato da Mara Venier: “Non voglio mai dimenticare il ragazzo che ero”

Si è aperta con una lunga ed intensa intervista dell’attore la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 24 aprile 2022. Nel salotto del programma festivo di Rai1 Raoul si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera a 360 gradi, fin dagli esordi, quando era giovanissimo e pieno di sogni. A tal proposito ha menzionato la canzone ‘Scatola’ di Laura Pausini, rivelando di averla ascoltata prima di arrivare in trasmissione e ammettendo di ritrovarsi molto in essa.

Quel ragazzo di un tempo, pieno di sogni, mi piace. E’ rimasto dentro di me, fa parte ancora di me e non lo voglio mai dimenticare

ha dichiarato, aggiungendo poi: “Quel ragazzo mi fa compagnia anche oggi. I sogni di allora voglio averli ancora oggi”. Inevitabile, dopo questa dichiarazione, un applauso da parte del pubblico presente in studio.

Mara Venier e Raoul Bova rivedono i filmati delle loro vecchie interviste televisive

E a proposito degli inizi della sua carriera, l’attore oggi a Domenica In ha avuto modo di rivedere anche le sue prime interviste rilasciate in televisione negli anni novanta, quando iniziava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della recitazione, peraltro ospitato proprio da Mara Venier. Commentando una delle interviste in questione, oggi ha asserito scherzosamente: “Quella volta ho detto solo il 20% di tutte le cose che avrei voluto dire”, mentre la conduttrice ha ironizzato rispondendo “A me sembra parlassi già molto invece”.

Domenica In: commozione per l’attore dopo la dedica di Rocío Muñoz Morales

Non solo carriera: Mara Venier, tra una domanda e l’altra, ha anche mandato in onda delle bellissime immagini di Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales, le quali, inevitabilmente, lo hanno fatto commuovere. A proposito delle figlie Luna e Alma, Bova ha dichiarato: “Sono un papà cresciuto con il tempo”.

Ricordiamo che da giovedì Raoul sarà il nuovo protagonista di Don Matteo, prendendo il posto del volto storico della fiction, Terence Hill: il suo personaggio, come ormai tutti già sanno, si chiama Don Massimo. E i telespettatori appassionati della famosa serie tv non vedono l’ora di scoprire come se la caverà nei panni del sacerdote investigatore.