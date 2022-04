Uomini e Donne, Ilie Maneschi perché è scomparso: ha chiuso con Ida Platano?

Uomini e Donne: che fine ha fatto il cavaliere Ilie Maneschi? Lui rompe il silenzio

Poco tempo fa ha fatto il suo approdo nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi un nuovo pretendente di Ida Platano, la quale ha deciso di uscirci insieme un paio di volte. Adesso però è scomparso completamente senza alcun motivo apparente, visto che la frequentazione con la dama bresciana pare stesse andando bene. Cos’è successo? A rivelarlo è stato lui stesso al portale Isa e Chia. In pratica l’uomo ha dichiarato di non poter più partecipare alla trasmissione per motivi lavorativi, ma anche per il fatto che deve stare vicino alla madre, il cui stato di salute è peggiorato nettamente in queste ultime settimane. A queste motivazioni va anche aggiunto il fatto dei essersi trovato poco a suo agio a partecipare ad un programma dove ovviamente la tua sfera privata viene messa in piazza:

“La mia reticenza alla trasmissione, il mio non sentirmi adeguato a certe realtà, lo stop imposto al lavoro e lo stato di salute di mia madre hanno fatto sì che finissi la mia strada nel dating show…”

L’uomo è stato quindi costretto a chiudere la frequentazione con la dama, ma per forze maggiori.

Ida Platano, la confessione dell’ex cavaliere: “Ha pianto al telefono quando ha saputo che non avrei potuto più partecipare”

Successivamente Ilie Maneschi, sempre in questo suo intervento sul portale Isa e Chia, ha anche dichiarato che nel momento in cui è stato costretto a dire alla dama di non poter più partecipare a Uomini e Donne è scoppiata a piangere:

“Pianse al telefono con me: aveva capito che non sarei potuto più tornare in trasmissione per continuare la conoscenza con lei…”

Insomma l’ennesima doccia gelata per la popolare dama bresciana, la quale ieri è stata messa spalle al muro da Tina Cipollari.

Ilie e Ida: com’è andato l’ultimo loro incontro dopo la puntata del dating show

L’ex cavaliere ha poi raccontato ad Isa e Chia di aver incontrato la dama dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne in cui è scoppiato il teatrino tra lei, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Difatti lui l’ha accompagnata all’aeroporto, cogliendo l’occasione per stare del tempo insieme. E in quella circostanza i due si sono ancora più avvicinati, tanto da arrivare quasi a baciarsi: