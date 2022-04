Rocco Tanica chi è: età, ex Paola Cortellesi, depressione, Elio e le storie tese

Rocco Tanica vita privata: altezza, figli, moglie, malattia del tutor stasera a The Band

Sarà uno degli otto tutor di The Band, il nuovo programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, insieme ad altri 7 artisti: Marco Masini, Enrico Nigiotti, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Giusy Ferrery, Dolcenera e Irene Grandi. E in attesa di scoprire quale band affiancherà scopriamo qualcosa sulla vita privata del musicista, attore e comico. Il suo vero nome è Sergio Conforti, è nato a Milano il 13 febbraio 1964 ed ha dunque 58 anni. La sua altezza è di 1 metro e 78 centimetri mentre il suo peso non è noto. Non ha figli e sulla sua vita privata è molto riservato dunque non si sa la sua attuale situazione sentimentale. Tuttavia è noto che la sua ex è Paola Cortellesi, con la quale ha avuto una storia agli inizi degli anni 2000 mentre collaboravano a Mai dire gol. Dopo il Festival di Sanremo del 2013 ha avuto una forte depressione da lui stesso raccontata.

Canzoni film e programmi tv di Rocco Tanica: Elio e le store tese, Zelig, Sanremo

La carriera dell’artista è molto ampia e diversificata. Per quanto riguarda la musica è divenuto popolare per aver fatto parte del gruppo di Elio e le storie tese (foto visibile in basso). A quest’ultimo si è unito nel 1982 ed è rimasto fino al 2018. Ha collaborato anche con altri famosi cantanti come Massimo Ranieri, Max Pezzali, The Kolors, Claudio Baglioni, Roberto Vecchioni. Oltre alla musica ha preso parte anche a diversi programmi televisivi come Quelli che il calcio, e Zelig. Ha condotto Xtra Factor ed è stato inviato del Festival di Sanremo. Inoltre ha recitato nei film “Asini” e “Il cielo è sempre più blu” e nella fiction “La compagnia del cigno”. Il suo profilo instagram è seguito da circa 40mila follower ed è pieno di post divertenti.



Al via la nuova avventura del musicista con The Band

L’appuntamento con Rocco Tanica è dunque per stasera su Rai1 con la prima puntata di The Band condotto da Carlo Conti. Un nuovo programma all’insegna della musica e delle band nel quale Rocco Tanica avrà il ruolo importante di affiancare e aiutare una delle band in gara.