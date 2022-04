Serena Bortone, gelo con un ospite di Oggi è un altro giorno: “Sembri nauseato”

Oggi è un altro giorno puntata di oggi, gelo in studio con Phaim Bhuiyan: cos’è successo

Serena Bortone anche oggi, giovedì 28 aprile, è andata in onda con una nuova puntata del suo talk di Rai1 e tra i vari ha avuto ospite anche il giovanissimo attore e regista di origine bengalese, Phaim Bhuiyan, con il quale ci sono stati attimi di gelo e imbarazzo in studio ad Oggi è un altro giorno. Nel dettaglio, per omaggiarlo Jessica Morlacchi ed Antonio Mezzancella si sono cimentati in una moderna e orientaleggiante versione del celebre brano, colonna sonora di Rugantino, Roma nun fa la stupida stasera. Aiutati con una coreografia di Samuel Peron e Maria Ermachkova. Peccato però che l’ospite non ha per niente gradito l’omaggio, forse un po’ troppo stereotipato, e lo abbia dimostrato con un’espressione eloquentissima.

Serena Bortone punge il suo ospite Phaim Bhuiyan: “Mi sembri nauseato, non ti è piaciuto”

Il giovane attore e regista romano non è sembrato gradire molto l’omaggio tanto che la conduttrice di Oggi è un altro giorno (che ha avuto un imprevisto con il pavimento di recente) per evitare l’imbarazzo ha messo subito le mani avanti con una battuta:

“Phaim mi sembra nauseato, ti sei divertito o sei nauseato?”

E prima ancora della risposta è intervenuta anche Jessica Morlacchi che ha rincarato:

“Puoi anche toglierci il saluto volendo.”

Alla fine Bhuiyan ha ammesso, senza alcuna convinzione, di aver trovato divertente la rivisitazione del brano ed il balletto. Subito dopo l’attore ha raccontato qualcosa della sua vita privata rivelando di essere fidanzato con una giovane siciliana.

Oggi è un altro giorno, Phaim Bhuiyan ospite della puntata di oggi: chi è il giovane regista e attore

Ma chi è il giovane attore e regista che è stato ospite oggi del talk di Serena Bortone? Innanzitutto è il protagonista e regista della serie Bangla, che sta riscuotendo un buon successo. Mentre per quanto riguarda la sua biografia, il giovane è nato nel 1995 a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara da genitori provenienti dal Bangladesh. È già stato, all’età di soli 24 anni, autore, regista, sceneggiatore e protagonista del film Bangla, uscito nelle sale nel maggio del 2019, che è stato premiato con il Globo D’Oro e il Nastro D’Argento.