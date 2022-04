Serena Bortone, imprevisto ad Oggi è un altro giorno: “È saltato il pavimento”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 25, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, la conduttrice rischia la caduta in diretta: “È saltato il pavimento”

È stata una puntata ricca di ospiti quella del talk post prandiale di Rai1 che si è appena conclusa e, proprio nel momento in cui la conduttrice stava salutando un’ospite per presentarne un’ altra, ha avuto un piccolo imprevisto. Serena Bortone ha rischiato di cadere in diretta a causa di un problema con il paviment. Infatti mentre si avvicinava ai suoi ospiti si è sentito un rumore e la conduttrice che ha esclamato:

“Ci colleghiamo con Giovanna Botteri…è saltato pure il pavimento, benissimo”

Infatti la conduttrice, come si può vedere nella foto visibile in apertura, stava scivolando ed è stata sorretta da Romina Carrisi. Ripreso subito il controllo della situazione, però, ha dato la linea alla giornalista.

Serena Bortone ricorda la Festa della Liberazione con la partigiana Giacomina: “Buon 25 aprile a tutti”

La puntata odierna di Oggi è un altro giorno, nel giorno della ricorrenza della liberazione, è stata dedicata a tutti coloro che hanno contribuito a liberare l’Italia dal nazifascismo. Ospite in collegamento a ricordare quegli anni è stata la partigiana Giacomina, oggi 96enne, che è stata una partigiana e che soprattutto ha combattuto anche per la parità della figura della donna. Alla fine Serena Bortone ha concluso così la sua trasmissione:

“Comunque la pensate buona Festa della Liberazione a tutti buon 25 aprile.”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice scherza con Samuel Peron: “Stai attento a quello che dici!”

Puntata movimentata quella di oggi, anche perché non sono mancate delle simpatiche gag tra i cosiddetti ‘affetti stabili’ e la conduttrice. Di recente Samuel Peron è rimasto vittima di uno scherzo, oggi invece è stato simpaticamente ripreso dalla Bortone. Nel dettaglio, durante l’intervista alla cantante Hu il ballerino dello show di Milly Carlucci ha iniziato a commentare i capelli molto corti della cantante, subito però è arrivato l’ammonimento simpatico della Bortone: “Stai attento a quello che dici!” Ma il ballerino ha spiegato che in realtà voleva fargli un complimento ovvero che nonostante i capelli rasati avesse dei lineamenti molto proporzionati e quindi le stavano bene.