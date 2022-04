Servant of the people La7, Zelensky: anticipazioni episodi lunedì prossimo

Vasily Petrovych Goloborodko sfida gli alti funzionari: nuovi colpi di scena nella terza puntata

Proseguirà lunedì 18 aprile, in prima visione assoluta in Italia, la serie tv che nel 2015 portò al grande successo l’attuale presidente ucraino. A partire dalle 21:15 La7 trasmetterà, infatti, la terza puntata di Servant of the people. Composta, esattamente come avvenuto nel corso del secondo appuntamento, da ben quattro episodi, il telefilm continuerà a seguire la vita di Vasiliy, adesso sulla cresta dell’onda grazie all’appassionato discorso sullo spreco di denaro pubblico perpetrato dagli alti funzionari. Ben presto, tuttavia, il presidente si renderà conto che il consenso ottenuto deriva, più che da una sincera condivisione di ideali, da scopi meramente pubblicitari. In questo contesto, inoltre, l’uomo dichiarerà aperte le selezioni per accedere ad alcune tra le più alte cariche governative.



Anticipazioni Servant of the people, nuovi episodi: il protagonista accusato di nepotismo

Il compito del presidente, come facilmente prevedibile, non sarà privo di insidie. L’uomo, infatti, scoprirà che i nomi contenuti nella lista per accedere alle più alte cariche pubbliche sono stati pre-approvati da Yuri Ivanovich. E’ per questo che Vasiliy deciderà di proporre i propri candidati, tra i quali spiccheranno i nomi di una sua ex insegnante e dell’ex moglie. Le conseguenze di tale decisione non tarderanno ad arrivare. Il personaggio interpretato da Volodymyr Zelensky, infatti, sarà accusato di nepotismo. Come se non bastasse, apparirà fin da subito evidente che le persone da lui nominate non si riveleranno all’altezza del compito.

Serie tv Zelensky, spoiler puntata 18 aprile: una grave minaccia incombe sulla presidenza

Infine, nella terza puntata della serie tv Servant of the people, Vasiliy sarà costretto ad affrontare una grave minaccia. I suoi oppositori, infatti, cercheranno di minare il consenso del presidente offrendo delle tangenti. Nonostante la cospicua offerta, tuttavia, nessuno cederà alle pressioni. Il tutto, mentre il protagonista si mostrerà sempre più preoccupato per le sorti di Nina Igorevna. La donna, infatti, scomparirà nel nulla dopo esser stata ripresa in una situazione a dir poco umiliante.