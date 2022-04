Soleil Sorge punta il dito contro Maria Laura De Vitis: “Sei molto pesante”

Soleil Sorge stronca la pupa: l’affondo a La pupa e il secchione

Sono stati giorni particolarmente complicati per Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini. Difatti lei non ha apprezzato minimamente in questi giorni il suo avvicinamento a Mila Suarez. Per tale ragione hanno discusso e adesso i loro rapporti si sono assai raffreddati. Ovviamente su tutta questa faccenda Barbara d’Urso ha chiesto un’opinione alla giuria del reality show. E tra loro è stata la giovane influencer ad aver criticato maggiormente la ragazza, non facendo mistero di credere sia leggermente pesante:

“Beh Mila è la pupa insidiosa e ricopre benissimo quel ruolo…Loro poi si conoscevano anche prima…E quindi è anche normale che sia un po’ gelosa, però tesoro sei un po’ pesante…”

Maria Laura De Vitis si difende: “Non voglio trovare un fidanzato”

Soleil Sorge ha poi dichiarato di credere che la pupa starebbe facendo scenate da fidanzata gelosa, ma purtroppo non lo è: “Se tu la vivessi un po’ più con leggerezza sarebbe meglio…” A questo punto la pupa del reality show si è difesa con le unghie e con i denti, asserendo schiettamente:

“Ora ti spiego subito, io non sono venuta qua a trovare il fidanzato, anche perché fuori ti assicuro che ho la fila di pretendenti…”

E’ poi intervenuto anche Gianmarco Onestini, il quale è sempre al centro dell’attenzione in questo show, dando assolutamente piena ragione alla giurata: “Finalmente qualcuno che capisce il mio punto di vista…”

Barbara d’Urso taglia corto: “Gianmarco Onestini la vede in un altro modo”

Successivamente ha preso la parola anche la conduttrice de La pupa e il secchione, che ha subito tagliato corto anche perchè il tempo a disposizione è tiranno. Difatti quest’ultima ha rivelato di credere che forse la pupa potrebbe aver avuto un altro tipo di percezione rispetto al secchione, che continua a professarsi single e felice:

“Lui continua a dire che è libero e che può comportarsi come meglio crede con qualsiasi pupa perchè appunto non è legato a nessuno…”

Tuttavia Maria Laura ha continuato a rimanere ferma sulle sue posizioni, asserendo che comunque il secchione non sarebbe molto collaborativo anche nel gioco.