Storie Italiane, ospite respira male. Eleonora Daniele: “Portate dell’acqua”

Storie Italiane: lieto fine per la vicenda del signor Bruno e sua moglie Svetlana, tornata dall’Ucraina

Ha commosso milioni di telespettatori la storia di Bruno, un signore romano che ha scelto i microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele per chiedere aiuto e far rientrare sua moglie, una donna ucraina di nome Svetlana, rimasta bloccata a Leopoli dopo l’inizio del conflitto. Oggi nella trasmissione del mattino di Rai1 i due si sono mostrati finalmente insieme e Bruno non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione. Tuttavia, la forte emozione ha fatto agitare Bruno che, avendo a quanto pare problemi di asma, ha fatto preoccupare la conduttrice e i telespettatori: per alcuni minuti ha infatti respirato a fatica, tant’è che è stato necessario portargli dell’acqua per farlo calmare un po’.

Storie Italiane: trovata anche una casa per Bruno, che vive in una cantina a Roma

Al dramma della lontananza di sua moglie, come suddetto finalmente ritrovata e fatta rientrare in Italia, si aggiungeva quello della mancanza di una vera abitazione dato che, come Eleonora Daniele ha ricordato ai telespettatori oggi introducendo la storia in questione, il signor Bruno ha fatto i suoi primi collegamenti con il programma dalla cantina nella quale ha trovato alloggio. Finalmente ora il lieto fine: “Abbiamo una bellissima notizia” ha annunciato Eleonora, collegandosi con un assessore che ha garantito l’assegnazione di una casa a Bruno e Svetlana.

La commozione del signor Bruno a Storie Italiane: “Non so cosa dire, non mi aspettavo tutto questo”

Addio, dunque, al garage pieno di umidità che ha ospitato Bruno negli ultimi tempi: lui e la sua Svetlana avranno ora finalmente una casa vera. Visibilmente commosso, l’uomo si è voltato dando le spalle alle telecamere e commentando: “Non so cosa dire, non me l’aspettavo”.

Non stare male proprio adesso. Portiamo dell’acqua a Bruno

ha detto Eleonora Daniele, aggiungendo poi, rivolgendosi direttamente al suo ospite: “Guarda che questa è una bellissima notizia eh”. E’ poi arrivato un chiarimento da parte della conduttrice, che ha sottolineato:

L’assessore ha potuto trovarti una casa perchè hai una situazione molto grave ma rientri in graduatoria.

Bruno a quel punto si è portato la mano sul petto per via del problema di respirazione dovuto all’asma. Eleonora (che nei giorni scorsi ha ricordato la morte improvvisa di un noto attore) si subito assicurata che stesse bene e lui stesso ha spiegato di aver usato l’apparecchio per la respirazione prima di entrare in studio.