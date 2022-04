Ulisse, Alberto Angela e la confessione spiazzante: “Rischiato la morte 3 volte”

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 9, 2022 , in Interviste

Alberto Angela fa una confessione scioccante: “Ho temuto seriamente, rimasti vivi per miracolo”

Questa sera torna la nuova edizione di Ulisse-Il piacere della scoperta. Ed il divulgatore scientifico che da anni ne è al timone ha concesso una lunga intervista a Gente in cui oltre a fornire anticipazioni e retroscena sul programma si è raccontato a cuore aperto confessando che per ben tre volte ha temuto di morire ritrovandosi in situazioni estreme. Il conduttore ha confessato:

“Una volta io e l’operatore salimmo in mongolfiera, ma c’era molto vento e abbiamo dovuto fare un atterraggio di fortuna con un impatto al terreno così violento che è un miracolo se siamo ancora vivi. Lì ho temuto.”

Un pericolo simile lo ha corso con un atterraggio di fortuna sul Monte Bianco mentre infine in un’altra occasione è dovuto entrare nelle sabbie mobile, ed anche lì, fortunatamente, è andato bene.

Ulisse- Il piacere della scoperta, il conduttore rivela: “Io e mio padre Pietro siamo diversi nella divulgazione”

Se si parla di Alberto Angela è inevitabile il paragone con il padre Pietro. Il divulgatore scientifico sempre durante l’intervista ha rivelato com’è il suo modo di lavorare e soprattutto in cosa differisce dal modo di condurre del padre:

“Nella divulgazione siamo come i centravanti di due squadre forti ma di due epoche diverse. Lui ha un approccio più giornalistico io più scientifico. Di lui ammiro la visione più globale.”

Il divulgatore ha anche aggiunto com’è il suo invece rapporto con i collaboratori che considera dei pari con qualifiche umane e professionali indispensabili concludendo che con i suoi collaboratori c’è grande affiatamento.

Il divulgatore si sbilancia sulla sua vita privata: “Ai miei figli ho trasmesso la mia passione”

Il conduttore di Rai1 che da poco ha compiuto 60 anni e che da più di 30 entra nelle case dei telespettatori con i suoi programmi, si è raccontato anche sul suo privato. Sposato dal 1993 ha tre figli maschi Edoardo, Alessandro e Riccardo e su di loro ha svelato:

“Ho trasmesso loro la mia passione per la conoscenza quando erano piccoli, ma ora sono cresciuti e vanno per i fatti loro. I figli ci sono dati solo in prestito dalla vita.”

Non resta infine che attendere la sfida di questa sera tra Ulisse e Amici 2022, chi vincerà la gara degli ascolti?