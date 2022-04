Un’altra verità prima puntata: riassunto e replica della serie tv di Canale 5

La prima puntata della serie tv Un’altra verità: streaming e replica su Mediasetplay

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Un’altra verità, la nuova fiction di Canale 5. Dal titolo originale J’ai menti, la serie francese ha tutte le carte in regola per crescere in ascolti e conquistare i telespettatori. A tal proposito va detto infatti che in Francia la serie ha ottenuto ottimi ascolti. La serie in Italia terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tre puntate. In attesa di leggere il riassunto della prima puntata di Un’altra verità vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Lo streaming della serie è disponibile su Mediasetplay durante la messa in onda della puntata. Inoltre, sempre su Mediasetplay, è possibile rivedere la puntata in qualsiasi momento nella sezione fiction. La replica in televisione, invece, al momento non è prevista sulle reti Mediaset.

Cos’è successo nella prima puntata della serie tv: riassunto

La storia si apre con Audrey, la protagonista interpretata da Camille Lou, ad oggi avvocato. Sedici anni prima però Audrey è stata vittima di un pericoloso serial killer che terrorizzava la regione di Biarritz. La sua ossessione per le giovani ragazze, che rasava a zero, ha fatto morire diverse vittime. Nel corso della prima puntata di Un’altra verità la protagonista viene a sapere di un omicidio che, per le modalità con cui è stato effettuato, le ricorda il metodo del serial killer che l’ha terrorizzata. Le prove scarseggiano ma lei ne è sicura: Itsas, questo il suo soprannome, è tornato. Così lei torna a Barritz e inizia ad indagare, il serial killer le ruba gli occhiali ed è chiaro che vuole vendicarsi.

Audrey indaga sul serial killer

Nonostante le paure e i segreti che si porta dal passato Audrey inizia ad indagare sull’omicidio in questione, quello della giovane Madeleine. Nella prima puntata di Un’altra verità Audrey scopre che la ragazza frequentava un sito di incontri dove adescava uomini sposati. E tra questi risale a Guillame, il suo fidanzato ai tempi del serial killer. Ad occuparsi del caso è Pauline, figlia del capitano Joseph, che si era occupato di Itsas sedici anni fa. Joseph non ama la presenza di Audrey, perché tra i due c’era una storia e perché lei gli aveva mentito, e le chiede di abbandonare le indagini. L’appuntamento è per mercoledì prossimo con la seconda puntata su Canale 5.