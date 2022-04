Un’altra verità, trama seconda puntata: Audrey sopraffatta dai sensi di colpa

Pauline in difficoltà, Audrey in piena crisi: cosa accadrà nella seconda puntata della fiction?

La programmazione della fiction francese Un’altra verità proseguirà regolarmente mercoledì prossimo. Dopo l’esordio del 27 aprile, infatti, la seconda e penultima puntata andrà in onda il 4 maggio, come sempre, a partire dalle 21:20. Se i primi due episodi hanno sconvolto il pubblico con una serie di colpi di scena entusiasmanti, i prossimi non saranno certo da meno e permetteranno ai telespettatori di aggiungere importanti tasselli ad un giallo che si risolverà solo nel sesto e ultimo episodio. In particolare, la puntata del 4 maggio di J’ai menti, questo il titolo originale, si aprirà mostrando Pauline Layrac alle prese con i problemi derivanti dalla sua gravidanza. Allo stesso modo, Audrey Barreyre dovrà fare i conti con i sensi di colpa derivanti da un errore che l’ha portata a far incolpare una vittima innocente e la sua famiglia.

Anticipazioni Un’altra verità: la trama dei nuovi episodi in onda mercoledì prossimo

Procedendo con ordine, il primo episodio in onda mercoledì 4 maggio si aprirà mostrando Audrey in seria difficoltà. La ragazza, infatti, si aggrapperà a Joseph nella speranza di superare tutti i suoi traumi. La relazione, tuttavia, non basterà a mitigare il suo malessere. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per l’addio al nubilato di Elaura, infatti, il personaggio interpretato da Camille Lou accuserà un violento attacco di panico che la costringerà in ospedale, dove i medici le prescriveranno degli ansiolitici. Allo stesso tempo, Pauline, ormai all’ottavo mese di gravidanza, accuserà i primi segni di stanchezza. Sebbene motivata a proseguire con le indagini, la donna dovrà quindi affrontare la Procuratrice che minaccerà di sollevarla dai suoi incarichi. Infine, uno dei sospettati, Conan, ammetterà di aver incontrato Madaleine dopo averla conosciuta su un sito di incontri, ma allo stesso modo negherà ogni responsabilità dell’omicidio affermando di esser stato lui stesso una vittima della ragazza e di un suo complice.

Elaura uccisa da Itsas: l’assassino torna a colpire nella prossima puntata della serie francese

Infine, nel secondo e ultimo episodio che comporrà la puntata di Un’altra verità in onda il 4 maggio Audrey si recherà da Elaura per scusarsi di quanto accaduto durante la festa d’addio al nubilato. A quel punto, tuttavia, apparirà evidente che una misteriosa figura sta sorvegliando l’abitazione. Di ritorno a casa, infatti, Franck e Marianne non troveranno traccia della figlia. Il corpo senza vita della ragazza sarà ritrovato poco dopo su una spiaggia. Un indizio fin troppo esplicito che Itsas è tornato a colpire.