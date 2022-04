Un’altra verità: trama, quante puntate sono, cast attori, dov’è stata girata

J’ai menti debutta su Canale5: la trama della nuova serie tv francese in parenza stasera

Dopo il discreto successo riscosso da Raiuno con La scogliera dei misteri, Canale5 proverà a replicare i risultati della rete concorrente proponendo una nuova fiction realizzata in Francia. Questa sera, mercoledì 27 aprile, l’ammiraglia Mediaset trasmetterà infatti la prima puntata di Un’altra verità. Di genere thriller, la trama si svilupperà su due archi temporali differenti. La narrazione, in particolare, prenderà il via nel 2003 quando Audrey Barreyre, un’adolescente spensierata, riuscirà miracolosamente a sopravvivere al rapimento di un misterioso serial killer che sta seminando il panico in città. Sedici anni dopo la vita della protagonista, ormai adulta e con una carriera legale ben avviata, verrà sconvolta da un efferato omicidio che presenterà le stesse macabre modalità del passato. Si tratterà davvero dello stesso assassino? La donna riuscirà, a distanza di quasi vent’anni, ad incastrarlo?



Un’altra verità: quanti episodi sono, ambientazione e quando andrà in onda il finale

Per scoprire quale sarà la risposta a queste domande il pubblico italiano non dovrà attendere parecchio. La nuova serie tv francese si compone, infatti, di soli sei episodi che Canale5 distribuirà in tre serate. Se la prima puntata andrà in onda questa sera, mercoledì 27 aprile, la seconda è prevista appena una settimana dopo: il 4 maggio. Il gran finale, invece, verrà trasmesso il 10 maggio per lasciare spazio, il giorno successivo, al match di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Le riprese della serie tv, realizzate da settembre a dicembre 2020, si sono svolte sulla costa basca, in particolare a Biarritz, presso la spiaggia di Madrague, nella cappella di Notre-Dame Socorri e sul chemin des Crêtes a Urrugne. Creata e scritta da Bénédicte Charles e Olivier Pouponneau, la fiction, in originale intitolata J’ai menti, è frutto della fantasia degli sceneggiatori, ma il personaggio di Audrey, stando alla produttrice, sarebbe ispirato ad un sopravvissuto che uno degli autori, prima giornalista, avrebbe conosciuto durante un processo.

Attori e personaggi della nuova serie tv francese in onda su Canale5: ecco chi sono

In attesa di assistere alla prima puntata di Un’altra verità, vi riportiamo il cast e i personaggi principali della serie. La protagonista, interpretata da Camille Lou sia nella versione da adolescente che in quella da adulta, sarà Audrey Barreyre, un’avvocatessa di 35 anni sposata e madre di un bambino. Hubert Delattre, invece, interpreterà Jean-Christophe Barreyre, il padre della ragazza. Annelise Hesme sarà Sophie Barreyre, la madre. Enzo Lascaux e Pierre Vigié interpreteranno, infine, Gabriel, rispettivamente da bambino e da adulto.