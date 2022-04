Uomini e Donne, Tina Cipollari cambia idea su Gemma Galgani: “Ho un obiettivo”

Tina Cipollari non l’aveva mai detto prima: la confessione choc su Gemma Galgani a UeD

Questa nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata con il solito scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Difatti le due se ne sono dette di tutti i colori, tanto che la stessa Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire più volte per cercare di riportare l’ordine in studio. Ad un certo punto Tina, in maniera del tutto provocatoria, ha chiesto alla conduttrice di poter fare in prima persona i cast per la prossima edizione del dating show, aggiungendo inoltre di voler mandare a casa determinate persone. E quando la presentatrice le ha chiesto chi vorrebbe tenere, l’opinionista ha subito fatto il nome della sua rivale di sempre Gemma Galgani, lasciando tutti davvero a bocca aperta:

“Lei la terrei in studio perchè ho deciso di farle trovare finalmente l’amore della sua vita…”

Uomini e Donne, Gemma sotto choc dopo la rivelazione di Tina in puntata: “Sono senza parole”

La rivelazione di Tina Cipollari ha lasciato davvero senza parole Gemma a Uomini e Donne. Difatti quest’ultima ha dapprima sgranato gli occhi, e successivamente non ha fatto mistero che mai avrebbe pensato che la sua rivale di sempre dicesse certe cose: “Sono letteralmente senza parole…” L’opinionista di UeD, che ieri ha fatto piangere Pinuccia, ha poi ribadito il concetto, non facendo mistero di credere che anche per la dama sia arrivato il momento di trovare l’uomo della sua vita: “Confermo, penso sia giusto che lei continui a venire in trasmissione…”

Tina sorprende tutti su Gemma: “E’ la più elegante a Uomini e Donne”

Maria De Filippi ha poi chiamato al centro dello studio Bruno e la signora Vincenza. E in questa occasione la popolare opinionista di Uomini e Donne si è sperticata nel fare complimenti a quest’ultima, asserendo di credere sia una delle dame più belle ed eleganti del parterre. Tuttavia Tina ha poi voluto puntualizzare di pensare che la più bella ed elegante di sempre rimanga Gemma:

“Vincenza sei una delle dame più belle ed eleganti di tutto il parterre femminile, ovviamente dopo la Galgani…”

La conduttrice ha poi ripreso la parola, asserendo di credere che tutti questi complimenti siano stati fatti solo per colpire la sua nuova rivale nel programma, Pinuccia: “Ormai l’ha presa di punta…”