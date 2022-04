Vera Miales affronta la nuova fiamma di Amedeo Goria: “Non la temo per niente”

Tensione tra Vera Miales e Deola Godini: cosa si sono dette nel programma di Barbara d’Urso

Di recente il giornalista sportivo Amedeo Goria è stato paparazzato con Deola Godini. Quest’ultima e Vera Miales nota al pubblico per essere la fidanzata del padre di Guenda, hanno avuto un acceso confronto a Pomeriggio 5. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha affrontato colei che è stata sorpresa con il suo amato dicendole: “Non potrà mai innamorarsi di lei, è un’attrazione flash, so di essere nel cuore di lui, sono sicura che pensava a me, perchè un attimino l’ho messo in pausa di riflessione, quando un uomo soffre non rimane in solitudine, quindi cerca di svagarsi per riempire il vuoto, non sto giustificando nessuno, non la temo per niente, non ti vedrà più, ormai il bacio è stato consumato”. La replica della modella e presentatrice che sul web è stata considerata la nuova fiamma dell’ex gieffino, non si è fatta attendere: “Mi ha detto che non la ama più, quando ha detto che la amava poi è venuto in camerino e voleva baciarmi, e io gli ho detto di no. Ti sei inventata una gravidanza isterica, che c’è gente che perde bambini, ma come sei messa, ti devi vergognare”.

L’ultimo flirt di Amedeo Goria fa chiarezza a Pomeriggio 5: “Non sono fidanzata”

Mentre Vera Miales si trovava nella villa de La Pupa e il Secchione Show, il suo fidanzato Amedeo Goria nonostante sembravano più uniti che mai, non si è comportato molto bene nei suoi confronti. In questi giorni il giornalista sportivo è apparso sulle pagine di Novella 2000 mentre baciava Deola Godini. La modella di origini moldave ospite della trasmissione condotta da Barbara d’Urso su Canale 5, dopo aver appreso ciò che ha dichiarato sul suo fidanzato la modella e presentatrice ha affermato: “E’ bellissimo come l’ha descritto, intelligente e affascinante, io ci ho messo un mese e mezzo per dargli un bacio”. La 24enne riguardo al suo rapporto con l’ex gieffino con cui è stata beccata, ha fatto chiarezza:

“Mi ha già scritto un anno fa e non gli ho risposto, in quel momento ero presa per un’altra persona, voi stavate già insieme prima, non ti voleva più. Se mi diceva sto ancora con lei non ci sarei uscita, io non sono fidanzata“.

La ex pupa fa una precisazione sul suo legame con il padre di Guenda: “Non ci sto per la pensione”

La ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha continuato ad attaccare l’ultimo flirt del giornalista: “L’uomo va conquistato con la testa, lui continuava a chiamare me e io non rispondevo, aggrappati a qualcos’altro, di me non sai niente”. Inoltre la modella ci ha tenuto a fare una precisazione sul suo discusso legame con il padre di Guenda: