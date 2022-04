Verissimo, Floriana ammette gli errori sull’Isola: “Sono stata arrogante”

Floriana Secondi fa mea culpa su L’Isola dei Famosi: l’amaro sfogo da Silvia Toffanin

Lei è stata tra le ultime naufraghe del reality show adventure di Ilary Blasi ad essere stata eliminata. E oggi è stata ospite a Verissimo a raccontare la sua esperienza, non facendo mistero di essersi purtroppo resa conto di aver commesso un bel po’ di errori, che l’hanno condannata all’eliminazione:

“Ho capito quali sono stati i miei sbagli…Mi sono persa in questa avventura…Mi sono preoccupata più degli altri…Ho perso il mio obiettivo…”

L’ex naufraga ha quindi dichiarato di credere non abbia fatto una bella figura, anzi: “Purtroppo sono stata un po’ arrogante…” La conduttrice si è quindi complimentata con la sua ospite, asserendo che solo ‘i grandi’ ammettono di solito gli errori commessi: “Alla fine hai fatto male solo a te stessa…”

Verissimo, l’ospite fa una confessione: “Mio figlio non mi ha voluto parlare per giorni”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto a Floriana Secondi qual è stato il giudizio di suo figlio sulla sua breve esperienza all’Isola dei Famosi. E quest’ultima non ha purtroppo nascosto che suo figlio si è arrabbiato molto per il modo in cui ha affrontato questa avventura, tanto che per giorni non le ha rivolto la parola:

“Mio figlio non mi ha voluto parlare per giorni…Lui è diverso da me…Ho purtroppo dovuto fare i conti a casa con le persone che mi vogliono bene…”

L’ex naufraga, la quale si è recentemente sfogata sui social, ha poi aggiunto che suo figlio è sempre stato molto critico nei suoi confronti: “Lui è il mio opposto…E’ il mio alter ego…”

Floriana dopo la sua esperienza nel reality show: “Il mio compagno mi ha fatta proprio nera”

L’ospite oggi a Verissimo ha poi dichiarato che è stato soprattutto il suo compagno ad aver mosso le maggiori critiche nei suoi confronti dopo questa esperienza a L’Isola dei Famosi:

“Lui proprio mi ha fatta nera…Mi ha detto che è rimasto proprio male…Sai Silvia lui è di cuore come me…Non dice bugie…”

La conduttrice è quindi è voluta intervenire per spezzare una lancia in suo favore, asserendo che comunque sia non ha fatto niente di così grave.