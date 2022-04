Veronica Peparini, grande paura per le condizioni di Andreas: “Ha crisi d’ansia”

Come sta Andreas Muller? La fidanzata spiega le sue attuali condizioni

C’è grande preoccupazione intorno al ballerino Andreas Muller, ex allievo di Amici, poi ballerino professionista, e attuale fidanzato di Veronica Peparini. Dopo non averlo visto nel cast del corpo di ballo del Serale i fan del ballerino si sono allarmati. Così lui, qualche settimana fa, attraverso Instagram ha dato delle spiegazioni. Andreas ha raccontato di stare attraversando un periodo difficile dal punto di vista dell’umore e fisico, visto che dovrebbe operarsi al ginocchio. Con Veronica Peparini, invece, dopo una primo spavento iniziale che li vedeva in crisi, tutto sembra procedere bene. La coreografa e insegnante di Amici cerca di stare il più vicina possibile ad Andreas in questo momento per lui così difficile. Attraverso delle dichiarazioni riportate sul settimanale Tv Mia scopriamo cosa dice Veronica: “Ora Andreas ha un periodo complicato. Fisicamente è stanco e ha crisi d’ansia, ma insieme supereremo tutto”.

Veronica Peparini e le parole per i colleghi di Amici

Sta per andare in onda, proprio in queste ore, la settima puntata del Serale di Amici e come sempre non mancheranno i battibecchi tra i prof. Quest’anno, per quanto riguarda il ballo, Veronica Peparini ha vissuto grandi cambiamenti. Si è verificato infatti un sostanziale allontanamento da Alessandra Celentano, con la quale mai come quest’anno ha discusso animatamente. Con il nuovo arrivato Raimondo Todaro, invece, i due sembrano essersi capiti dal primo momento e spesso hanno avuto opinioni simili sulla danza e sugli allievi. Dopo aver recentemente criticato la Celentano Veronica, sempre tramite le dichiarazioni riportate da Tv Mia, dice:

“Quest’anno è arrivato Raimondo e con lui è andato tutto subito benissimo. Abbiamo una visione molto simile della danza, siamo amici. Con Alessandra, invece, i rapporti sono più difficili. Lei è molto dura e ogni anno fa una vittima, questo è l’anno di Serena”.

“Amici mi ha cambiato la vita” ammette la maestra del talent

Sono ormai diversi anni che Veronica Peparini è insegnante ad Amici. Era precisamente il 2013 quando la ballerina e coreografa è arrivata nel talent. Per lei tante soddisfazioni, fino alla vittoria della sua allieva Giulia Stabile l’anno scorso. Ma Amici non è stata solo una grande occasione professionale, spiega Veronica, “mi ha anche cambiato la vita, perché in questi studi televisivi ho trovato l’amore”.