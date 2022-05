Albe sconvolge tutti ad Amici: volano brutte parole verso Maria De Filippi

Maria De Filippi commenta la gaffe dell’allievo: “Non hai il filtro tra la bocca e il cervello”

Negli ultimi giorni Albe è apparso molto triste e a nessuno è passato inosservato il suo cambio d’umore. Così oggi Maria De Filippi ha deciso di chiacchierare un po’ con il cantante. Albe ha spiegato che è giù in vista della Semifinale, ha paura di non farcela. A questo si aggiunge il guanto di Rudy che aveva preso in giro l’allievo. Alla fine la conversazione tra la conduttrice e l’allievo di Amici è durata più del previsto e i due hanno discusso di diversi argomenti. Quando Maria è piombata in casetta Albe stava mangiando ed ha dovuto interrompere per parlare. L’allievo l’ha fatto notare alla conduttrice che, sconvolta, ha detto che nessuno le parla mai così.

ha aggiunto. Poi la De Filippi, ironizzando, si è scusata per avergli fatto perdere tempo e Albe senza freni ha risposto: “Scusa un ca**o”.

Il cambiamento di Albe tra maturità e impegno

Tra i vari argomenti affrontati con Maria De Filippi l’allievo ha parlato dei suoi cambiamenti. A farglieli notare è stata la conduttrice ma anche Albe, dopo un momento di terrore per colpa di Rudy Zerbi, ha ammesso di essere un altro. L’allievo di Amici, in particolare, ha detto di essere molto maturato rispetto a quando è entrato nella scuola. La differenza poi si vede anche nelle faccende domestiche. Sono lontani i tempi in cui Albe era sempre mira di provvedimenti disciplinari per disordine e scarsa collaborazione in casetta.

ha raccontato l’allievo alla conduttrice.

La paura dell’allievo di Amici per la Finale: “Sono consapevole di chi potrebbe arrivare e chi no”

Infine Albe ha deciso di aprirsi con Maria De Filippi per quanto riguarda le paure che sta vivendo in questi giorni. L’allievo si è detto felice di essere arrivato fino a qui. Anche perché, per come era presa all’inizio dell’anno accademico, Albe ha raggiunto un grande traguardo. Come tutti anche l’allievo vorrebbe arrivare alla Finale. Tuttavia secondo Albe, avendo davanti Alex Sissi e Luigi, è difficile che riuscirà a passare.

ha ammesso l’allievo sconfortato.