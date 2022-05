Amici Finale, incredibile colpo di scena: non era mai accaduto prima!

Albe e Serena vanno alla Finale di Amici: cambiano i piani della conduttrice

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato ma Maria De Filippi è sempre pronta a stupire il pubblico di Amici. Così, quando tutti si aspettavano una Finale di Amici a 5, come annunciato nei giorni scorsi dalla conduttrice, ecco che i piani sono cambiati. Infatti la Finale sarà a 6! Ad annunciarlo è stata la stessa Maria De Filippi alla fine della puntata della Semifinale di stasera. Alla fine del ballottaggio tra Alex, Albe, Serena e Dario i quattro ragazzi hanno raggiunto dapprima la sala relax e poi, uno ad uno, lo studio. Qui ognuno di loro ha incontrato la conduttrice per il verdetto. Consegnata la maglia della Finale ad Alex ed eliminato Dario la conduttrice ha chiamato stranamente insieme Albe e Serena. Qui dopo avergli fatto credere che la scelta dell’ultimo finalista toccasse a loro ha detto:

“Per la prima volta nelle edizioni di Amici ci faremo la Finale a 6”.

Maria De Filippi spiega il cambiamento: pari merito inaspettato tra gli allievi

La decisione di fare la Finale di Amici a 6 non era programmata da nessuno, nemmeno dalla conduttrice o dalla produzione del programma. Ai due allievi convocati per ultimi in studio, Albe e Serena, Maria De Filippi dopo una gaffe clamorosa ha spiegato cos’era successo. I giudici hanno dato voto pari merito ad Albe e Serena, pur senza sapere l’uno i voti degli altri due. Questo puro caso ha portato la produzione a decidere che l’unica soluzione giusta era quella di aggiungere una maglia e permettere ai due allievi di accedere entrambi alla Finale.

Grande delusione per l’eliminato di stasera

Dunque alla fine dei sette allievi arrivati in Semifinale, e dei quattro del ballottaggio, l’unico eliminato è Dario che ha avuto un crollo a causa di Alessandra Celentano. Maria De Filippi l’ha chiamato in studio ed ha preferito non girare troppo intorno al verdetto. Il ballerino non sarà alla Finale di Amici ma ha ringraziato la conduttrice per la grande opportunità data e si è stretto in un lungo abbraccio proprio con Maria. Quest’ultima gli ha detto di non ascoltare quanto detto dalla Celentano e di credere in se stesso e nel ballerino che è.