Alessandra Celentano difesa inaspettatamente da un vip: “Grande professionista”

Arriva l’elogio di un giornalista per Alessandra Celentano: “Grande esperienza”

Sono settimane che Alessandra Celentano viene criticata duramente dal web e da diversi colleghi esterni al talent di Canale 5. La maestra non è nuova agli animi in tempesta, visto che ogni anno dà il meglio di sé in quanto a giudizi severi sugli allievi. Ma in quest’edizione le cose sono andate decisamente peggio perché perfino i colleghi, come Raimondo Todaro e Veronica Peparini, sono stati vittime della furia della maestra di danza classica. A difenderla però adesso ci pensa Maurizio Costanzo nella sua rubrica su Nuovo Tv. Il giornalista e conduttore, marito di Maria De Filippi, appoggia il commento di una lettrice che promuove i giudizi severi sugli allievi della Celentano. La risposta di Maurizio Costanzo non tarda ad arrivare:

“Penso che la Celentano sia una professionista di grandissima esperienza. Sicuramente ha dei modi duri, talvolta troppo, però non dà giudizi negativi per il gusto di criticare qualcuno”.

“La diversità è sempre una ricchezza”: il giornalista ridimensiona i battibecchi tra prof

Nonostante il pubblico di Amici sia letteralmente esausto delle continue litigate tra i professori di Amici, il più delle volte scatenate da Alessandra Celentano, qualcuno sembra pensarla diversamente. Infatti Maurizio Costanzo a tal proposito dice:

“La cosa positiva è che dai battibecchi tra i prof è sempre venuto fuori il diverso modo di intendere la stessa arte. E la diversità è sempre una ricchezza”.

Tuttavia il giornalista e conduttore riconosce che le litigate tra Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini avvengono per i modi della maestra di danza classica e soprattutto per le sue prese di posizione.

Telespettatrice dalla parte della maestra: “Fa molto bene”

A quanto pare non tutti i telespettatori di Amici non gradiscono i modi, i toni e le parole della Celentano. Infatti la lettrice che scrive alla rubrica di Maurizio Costanzo esordisce dicendo di voler spezzare una lancia a favore della maestra. E aggiunge:

“Io credo che faccia molto bene”.

A detta della telespettatrice Alessandra Celentano, attaccata da Andreas Muller recentemente, fa bene a bocciare gli allievi non ritenuti abbastanza talentuosi. Così facendo, sempre secondo la signora, si evitano sonore delusioni agli allievi una volta fuori dalla scuola.