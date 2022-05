Alessia Marcuzzi, l’approdo in Rai è ufficiale: quale programma condurrà

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 31, 2022 , in Personaggi Tv

Alessia Marcuzzi condurrà un nuovo programma su Rai2: svelato il nome e come sarà

Giorni fa è circolata online l’indiscrezione inerente al grande ritorno in Tv della popolare conduttrice, la quale è ormai assente da oltre un anno. Difatti in base alle indiscrezione dovrebbe condurre a novembre un nuovo show sulla seconda rete nazionale. Oggi Il Fatto Quotidiano Online è venuto a conoscenza che il suddetto programma si dovrebbe chiamare Boomerissima (anche se il titolo pare sia ancora provvisorio) e sarà uno show in piena regola tendente però al genere reality show: “Uno show, tendente al reality, che metterà al centro il confronto tra le diverse generazioni. …”

Boomerissima su Rai2, il nuovo programma condotto dalla presentatrice: quando andrà in onda e da quante puntate sarà composto

Successivamente Il Fatto Quotidiano Online ha anche rivelato che il nuovo programma su Rai2 dovrebbe andare in onda ogni martedì sera a partire da novembre. Lo show che segna il grande ritorno in Tv di Alessia Marcuzzi, la quale venerdì scorso è stata ospite a Domenica In Show da Mara Venier, dovrebbe essere composto da cinque/sei puntate circa:

“Cinque o sei puntate di un nuovo show in prime time prodotto da Endemol con messa in onda prevista a novembre…”

E a confermare il possibile approdo della conduttrice su Rai2 ci ha pensato lo stesso Direttore Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta: “C’è un dialogo fitto tra noi…”

Stefano Coletta conferma la trattativa con la conduttrice: “Stiamo lavorando per conoscerci”

Il Direttore Intrattenimento della prima serata dei canale Rai, durante la conferenza stampa indetta per presentare i palinsesti estivi, ha confermato i contatti con Alessia Marcuzzi, asserendo che è allo studio un nuovo programma:

“Stiamo lavorando per conoscerci, e intanto lavoriamo intorno, in particolare, a un’idea…”

Coletta ha poi comunque tenuto a precisare che al momento non c’è ancora niente di concreto, e quindi non è stata presa alcuna decisione in merito:

“Per ora si parla di incontri, confronti, in questo momento non c’è ancora alcuna decisione…”

Insomma ormai pare però essere assodato che la conduttrice, dopo essersi presa un anno sabbatico, è pronta a fare il suo grande ritorno in Tv, stavolta però in Rai dopo 25 anni di onorata carriera a Mediaset.