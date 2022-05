Alex Belli ha deluso Clarissa Selassiè, che lo affonda: “Fatto cosa illegale”

Clarissa Selassié prende di mira l’ex gieffino: il suo amaro sfogo

In queste ultime ore le principesse Selassiè hanno rilasciato una lunga intervista a Whoopsee. Ed in questa occasione hanno parlato della loro vita a 360 gradi. Ad un certo punto le hanno chiesto di chiarire la loro posizione su Alex Belli, con il quale poco tempo fa ci sono stati dei dissidi dopo che ha pubblicato un tweet in cui ha fatto insinuazioni sulla rottura tra Lulù e Manuel andando poi in Tv a parlare di questi fatti privati. In questa occasione ha preso subito la parola la sorella minore delle Selassiè, non facendo mistero di non aver affatto gradito che dopo essere finito al centro delle polemiche per il tweet e per l’ospitata dalla d’Urso ha pubblicato una loro chat su instagram per difendersi, commettendo tra l’altro una cosa illegale:

“Ha preso e pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale…”

Alex Belli criticato dalla giovane principessa Selassiè: “Ci siamo rimaste tutte molto male”

Successivamente Clarissa Selassié, sempre in questa intervista rilasciata a Whoopsee, ha anche dichiarato di aver affrontato l’attore chiedendo il motivo per cui è andato a Pomeriggio 5 a raccontare di fatti che non lo riguardano. E il marito di Delia Duran, sul quale ha espresso la sua opinione Miriana Trevisan, avrebbe risposto che questo sarebbe solo lavoro. Una risposta che poco è stata apprezzata dalla ragazza, che non ha nascosto tutta la sua delusione nei suoi confronti:

“C’è un momento dove ci sta il lavoro, un momento dove ci sta l’amicizia e uno dove ci sta la vita privata. Ci siamo rimaste molto male…”

Si chiariranno prima o poi?

La vita privata delle tre sorelle: silenzio di tomba sulla fine della storia di Lulù

Si segnala inoltre che le tre principesse Selassiè a Whoopsee non hanno proferito neppure una mezza parola su Manuel Bortuzzo. Evidentemente la sua ex fidanzata sta ancora soffrendo molto per questa clamorosa rottura non riuscendo a parlarne serenamente. C’è però da segnalare che invece Clarissa ha rivelato di star frequentando una persona in questo periodo. Tuttavia quest’ultima ha preferito non rivelare la sua identità: “E’ uno sportivo…” Jessica Selassié invece ha confermato di provare ancora un certo interesse per Barù.