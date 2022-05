Alfonso Signorini senza peli sulla lingua: cosa pensa di Manuel Bortuzzo

Il conduttore del GF Vip rompe il silenzio su Manuel Bortuzzo: il pensiero sul settimanale

Alfonso Signorini torna a prendere le difese di Manuel Bortuzzo. Il conduttore del GF Vip, che ha voluto con tutte le proprie forze il nuotatore nell’ultima edizione del reality, è intervenuto nella posta del suo settimanale Chi, rispondendo ai pensieri dei lettori. Fino ad oggi il conduttore aveva probabilmente preferito non esprimersi su quanto accaduto di recente tra Manuel e Lulù Selassiè dopo il termine del GF Vip. Ora, invece, il giornalista e conduttore ha trovato l’occasione giusta per esprimere il suo pensiero sulla rottura. Dopo aver pubblicato la lettera di un lettore di Chi nella quale viene sottolineato come Manuel sia soltanto un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito al drammatico incidente che gli ha tolto l’uso delle gambe, Signorini ha così replicato: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio”.

Alfonso Signorini ha parlato in privato con i due ex gieffini?

Dopo settimane di silenzio sulla questione Bortuzzo-Lulù il conduttore del GF Vip ha sentito la necessità di rispondere alle domande dei lettori di Chi. Non è assolutamente da escludere, anzi, è una ipotesi praticamente certa, che il presentatore del reality di Canale Cinque abbia già avuto modo di sentire i diretti interessati, certamente Manuel Bortuzzo ma anche Lulù. Proprio nelle scorse settimane, subito dopo il termine del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ammesso di non avere particolare nostalgia delle Selassiè visti i contatti continui con le tre sorelle.

Manuel Bortuzzo, spunta il pettegolezzo sull’ex fidanzata

Negli ultimi temi si sono rincorsi i retroscena e i pettegolezzi sulla storia tra Manuel Bortuzzo e la ex fidanzata Lulù. Nel corso di una interessante intervista a Fanpage l’ex gieffino Basciano ha ammesso di aver avuto contatti con la coppia nata nella casa del GF Vip. E proprio dalle sue parole sarebbe emersa una verità su un rapporto che aveva dato qualche avvisaglia su una possibile rottura: “Eravamo a cena insieme e ho notato che Lulù era molto stanca e stressata”. Segno dunque che le cose tra il nuotatore e la principessa non andassero così bene.