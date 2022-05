Amici Finale, verdetto inaspettato: Sissi eliminata! Proteste in studio

Sissi eliminata: una giornalista vuole incatenarsi per protesta

Colpo di scena incredibile alla Finale di Amici durante la seconda sfida immediata di canto. La seconda eliminata, dopo Albe, è stata Sissi! Nonostante la voce incredibile della cantante, ampiamente sottolineata ed elogiata perfino da Maria De Filippi, Sissi non è riuscita a contrastare la potenza di Alex e Luigi. Dopo il verdetto Maria De Filippi ha chiesto alla sala stampa, formata da molti giornalisti, se qualcuno volesse dire qualcosa a Sissi. Le mani alzate sono state tantissime e tutti quelli che hanno preso la parola hanno speso per la cantante parole bellissime e positive. Tuttavia non sono mancate nemmeno le proteste. Per la prima volta una delle giornaliste ha detto di volersi incatenare per protestare contro l’eliminazione di Sissi! E non è stata l’unica: anche il pubblico in studio ha rumoreggiato contro il verdetto che ha colpito Sissi.

La conduttrice della Finale di Amici cambia la scaletta: “Facciamo una cosa non prevista”

Dopo le belle parole ricevute dai giornalisti Sissi aveva comunque la voce rotta dal pianto per l’eliminazione. Dopo aver ammesso di apprezzarla molto Maria De Filippi ha dunque deciso di fare uno strappo alla scaletta. “Facciamo una cosa non prevista” ha detto la conduttrice “è una botta di promozione pazzesca”. A questo punto Maria ha proposto a Sissi di cantare per la seconda volta di seguito, cosa che non succede mai, il suo ultimo inedito appena uscito. La cantante ha accettato ma prima ha voluto ringraziare tutti, in particolare i vocal coach perché “hanno sopportato tutte le mie paranoie”.

Le parole della conduttrice e dell’insegnante su Sissi: la cantante si commuove

Se per l’eliminazione di Albe a spendere parole positive su di lui sono stati pochissimi (perlopiù solo Anna Pettinelli) per Sissi tutti volevano parlare. Mentre Lorella Cuccarini ha detto che secondo lei Sissi avrà una bellissima carriera, anche la conduttrice della Finale di Amici ha voluto dire qualcosa. Nonostante solitamente Maria De Filippi adotti un profilo basso e piuttosto neutrale una volta che Sissi è stata eliminata la conduttrice ha espresso senza filtri tutta la sua stima umana e professionale per la cantante.

“Per me non sei brava, di più, sei superlativa. Sono certa farai delle canzoni bellissime. Sono felice di averti conosciuta”

ha concluso la conduttrice.