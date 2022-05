Amici 21, attimi di tensione per Luigi: imprevisto durante le prove della Finale

Luigi riceve la sorpresa del padre durante le finte prove in studio

La sorpresa ricevuta ieri da Luigi, quando Maria De Filippi gli ha fatto recapitare l’orsacchiotto dell’associazione dei giovani con diabete, non è stata l’unica. Infatti il cantante di Amici 21 è il solo finalista ad averne ricevute ben due! Oggi, durante l’ultima puntata del daytime di quest’edizione, il cantante è stato convocato per delle prove in studio finte. Lui si è vestito di tutto punto ed ha iniziato a cantare nello studio della Finale con più professionalità possibile. Ad un certo punto, per la prima volta, è saltato il collegamento della chitarra da lui suonata e l’allievo è andato nel panico. Con una faccia perplessa si è dunque rivolto ai tecnici ed uno di loro è venuto a portargli via la chitarra. Poco dopo gliene hanno fornita un’altra che Luigi ha subito riconosciuto perché era la sua da piccolo. Poco dopo a fare il suo ingresso è stato il padre dell’allievo.

Il papà dell’allievo di Amici 21 non riesce a parlare dall’emozione

Il papà di Luigi ha colpito tantissimo per la sua dolcezza e sensibilità. Quest’omone è entrato in studio e appena ha visto il figlio si è sciolto in un pianto disperato. I due non si vedono ormai da 8 mesi visto che gli allievi sono rimasti chiusi in casetta da settembre per le precauzioni anti Covid. Lacrime e sguardi complici tra i due separati però da un vetro in plexiglass sempre per il virus.

“Sai quante volte ti guardo in televisione e piango? Poi però penso che è una cosa bellissima e allora mi tranquillizzo”

ha detto il papà di Luigi Strangis.

Luigi e il commovente regalo al padre: “Questa Finale la dedico a te”

Durante la chiacchierata tra padre e figlio i due si sono ripromessi di passare del tempo insieme non appena il talent di Canale 5 finirà. Poi il papà dell’allievo di Amici 21 ha detto al figlio che fuori ha tantissimi fan e che addirittura il sindaco di Lamezia Terme sta montando un maxischermo sul corso per domenica. “La voglio dedicare a te questa Finale” ha detto Luigi che ha ricevuto anche un altro regalo speciale nella scuola. E il padre, commosso come mai, ha detto: