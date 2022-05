Amici 21, Michele convocato nello studio al buio: poi all’improvviso…

Michele riceve una grande sorpresa nel talent: arrivano i genitori

E’ tempo di sorprese per gli ultimi allievi rimasti in gara ad Amici 21. Se ieri è toccato ad Albe oggi sono Michele Esposito e Serena Carella i destinatari di due incontri speciali organizzati dalla produzione. Per quanto riguarda il ballerino di danza classica ad attenderlo c’erano i suoi genitori. I due si sono ben nascosti nelle gradinate dello studio di Amici, interamente al buio. La produzione ha detto a Michele di recarsi in studio per un’esibizione e lui non si è tirato indietro. Il ballerino ha ballato al buio, illuminato solo da un faro posizionato esclusivamente su di lui. Quando ha finito l’esibizione si sono accese le luci e i suoi genitori si sono presentati davanti al ballerino che è rimasto pietrificato dall’emozione.

“Sei rimasto bloccato?”

ha detto la mamma al figlio che, con due parole, ha detto di essere rimasto stupito.

La mamma dell’allievo di Amici 21 si commuove: “Dentro i nostri cuori abbiamo sofferto”

La storia personale di Michele è molto particolare. Il ballerino, pur di seguire il suo amore per la danza classica, è andato via di casa quando era piccolissimo. Dapprima ha vissuto in Svizzera in una specie di collegio e poteva vedere i genitori poche volte l’anno. Un percorso duro che i genitori hanno ostacolato senza mostrare il proprio dolore. Infatti oggi la mamma di Michele, forse per la prima volta, ha detto:

“Dentro i nostri cuori abbiamo sofferto la tua mancanza. Ami tantissimo la danza, per questo mi sono sacrificata a non tenerti vicino a me quando eri piccolo”.

La mamma dell’allievo, inoltre, ha detto che lei e suo marito sono stati coraggiosi a mandare il figlio piccolo lontano da casa.

La mamma di Michele nota i cambiamenti del figlio: “Non fare il duro”

Per i genitori di Michele il percorso del figlio ad Amici 21 è stato un bene in quanto, almeno, hanno potuto vederlo da casa. In giro per il mondo, invece, le cose erano certamente più difficili. Nonostante il punto debole che Raimondo Todaro lamenta al ballerino i genitori hanno spronato l’allievo a dare il massimo in Finale. Poi la mamma di Michele ha detto che lo vede diverso, più sciolto.

“So che vuoi fare il duro e forte ma devi parlare di più”

ha concluso la mamma.