Amici 21 finito, corsa ai ripari: al posto di Maria De Filippi arriva…

Maria De Filippi sostituita dai film: cosa andrà in onda nei sabato estivi

Dopo ben 8 mesi di programmazione quotidiana e due mesi di Serale la scuola più famosa d’Italia ha chiuso le porte. Ieri sera è andata in onda, infatti, l’ultima puntata di Amici 21 che ha visto consacrare come vincitore Luigi Strangis. Per chi ha seguito da settembre il talent più longevo della televisione italiana oggi è stata una giornata piuttosto strana senza il daytime. Perfino Raimondo Todaro, alle 16:10, ha scritto nelle sue stories di Instagram: “E adesso che si fa senza daytime?”. Ma soprattutto, cosa andrà in onda il sabato sera adesso che il talent è finito? La chiusura di Amici coincide con quella imminente della stagione televisiva. Per questo al momento non sono previste grosse novità nel sabato sera che, invece, verrà occupato da film in replica probabilmente fino a settembre quando poi inizierà Tu si que vales.

Come cambia la programmazione dopo la fine di Amici 21

Per quanto riguarda il sabato sera, dopo il talent di Maria De Filippi, spazio dunque ai film. Si inizia sabato 21 maggio con L’ora legale di Ficarra e Picone. La pellicola del 2017 è ambientata in un paesino della Sicilia, Pietrammare, che deve fare i conti con le nuove elezioni. A vincere è il sindaco “buono” che riporta la legalità nel Paese, così come sognato dai cittadini. Tuttavia con il passare del tempo la gente non sembrerà pronta al cambiamento e rimpiangerà il vecchio stile di vita discutibile ma comodo. Anche per il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, è tempo di cambi. Con la fine del daytime di Amici Canale 5 ha deciso di allungare la soap turca Brave and beautiful. Nel dettaglio dopo Uomini e Donne, alle 16:10, inizia subito la striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi. Poi alle 16:25 è la volta della soap fino alle 17:25 quando inizia Pomeriggio Cinque.

Cosa si sa sulla prossima edizione di Amici

Come ogni anno il talent di Canale 5 non fa in tempo a finire che già subito i numerosi fan del programma si chiedono quando inizierà la prossima edizione. Dopo gli ottimi ascolti totalizzati ieri al momento l’unica certezza è che Amici ci sarà, i casting si sono già aperti. Per tutto il resto invece è ancora presto per dare certezze. Sicuramente Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ci saranno. E mentre si vocifera di un abbandono della Pettinelli i fan sperano solo che Raimondo Todaro decida di restare.