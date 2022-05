Amici 21, Rudy Zerbi provoca: “Non è equa”, la stoccata a Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi lancia una frecciatina alla collega: “Quanta bontà, quanta equità”

In vista della Semifinale di Amici 21 fioccano guanti di sfida come se piovesse! Quella di sabato sarà probabilmente l’ultima occasione dei professori del talent di Canale 5 per lanciare sfide. Per questo nessuno di loro si sta tirando indietro. Ma, in particolare, è Rudy Zerbi a mandarne per adesso il numero maggiore. Nella puntata odierna del daytime Rudy ne ha mandato uno nuovo che vedrà Luigi contro Alex. Ciò che salta all’occhio è che ormai il professore nella lettera di motivazione non si rivolge più agli allievi ma direttamente agli insegnanti. L’ha fatto ieri con la Pettinelli e oggi ha ripetuto la solfa con Lorella Cuccarini. In particolare a quest’ultima ha detto:

“La scorsa settimana hai lanciato un guanto di sfida tra Sissi e Luigi assolutamente non equo che hai fatto diventare fintamente equo dando a Luigi la possibilità di scegliere il pezzo. Ma quanta bontà, quanta equità”.

In cosa consiste il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi con “carta a sorpresa”

Nella lettera di motivazione Rudy Zerbi aggiunge che secondo lui i ragazzi devono giocarsi la finale con una “carta a sorpresa”. Così il maestro di canto ha deciso di proporre un guanto di sfida tributo tra Luigi e Alex. Un guanto, però, dove saranno gli stessi allievi di Amici 21 a poter scegliere quale artista omaggiare e con quale canzone e performance.

“A differenza tua io sono veramente buono. Questa è equità, questa è bontà. Il resto è noia”

ha concluso pungente Rudy Zerbi contro Lorella Cuccarini. Non si sa ancora cosa i due allievi sceglieranno come brano ma Maria De Filippi ha spiegato che l’importante è che i due stimino l’artista che proporranno.

Due allievi di Amici 21 fanno impazzire il web: a svelarlo è la conduttrice

Oltre al guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi Maria De Filippi si è soffermata un attimo in più a parlare con Alex e Luigi dopo che quest’ultimo ha ricevuto una sorpresa da Carola. In particolare Maria ha spiegato che il web è in rivolta per i troppi guanti che contrappongono i due allievi e che non fanno che peggiorare il loro rapporto.

“Gli utenti sperano che ci sia ancora una minima speranza che torniate amici come un tempo”

ha concluso la conduttrice.