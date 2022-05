Amici, Luigi Strangis e le critiche ricevute: “Non è stato per niente facile”

Vincitore di Amici 21 rompe il silenzio: “Non è stato per niente facile accettare le critiche”

Ha trionfato domenica scorsa nel talent condotto da Maria De Filippi Luigi Strangis, che ha conquistato il pubblico di Canale5, ma non è stato esente dalle critiche durante il suo percorso. Sulle pagine del settimanale Chi il cantante ha ammesso:

“Quelle critiche mi hanno messo nelle condizioni di capire che cosa dovevo fare per migliorare, mi hanno aiutato molto, ma non è stato per niente facile accettarle”.

Ha ammesso però che non sempre è riuscito a non farsi toccare dalle critiche di chi, in realtà, voleva soltanto farlo crescere all’interno del programma di Canale5. Il vincitore del talent ha dichiarato di stimare molto Alex con il quale ha condiviso molto confronti ed è arrivato in finale. Ha usato poi parole lusinghiere anche per Maria De Filippi che l’ha capito ed è riuscita a spiegargli che non deve vergognarsi di esporsi e di mostrarsi per quello che è. Ad aiutarlo durante il suo percorso nella famosa scuola è stato però soprattutto l’amore per la musica.



“Preso dall’adrenalina neanche dormo”, la confessione di Luigi Strangis

Dopo la finale di Amici il cantante, che ha battuto Michele al fotofinish, è stato preso dall’emozione e dall’incredulità e ha raccontato:

“Sto ancora metabolizzando: preso dall’adrenalina ancora non dormo. E ancora adesso non ci sto capendo niente”.

Ha raccontato che ora i suoi impegni non sono finiti: “C’è tutto lo staff di Amici con me e sono contento di poter lavorare con loro”. Il prossimo 3 giugno uscirà l’EP del cantante che avrà come titolo proprio il suo cognome: “Strangis”. Un omaggio anche ai genitori che l’hanno sempre incoraggiato e più volte spronato a presentarsi ai provini del programma, permettendogli di inseguire il suo sogno.

Luigi e l’amicizia speciale con Carola: “Con lei ci sentiamo e ci sentiremo”

Molto legato a Carola, il vincitore di Amici 21, che ha portato la rivoluzione nel talent, ha ammesso però che il suo obiettivo al momento è la musica. Sulla ballerina, con la quale ha condiviso un rapporto speciale all’interno del programma di Canale5, ha raccontato: “Con lei ci sentiamo e ci sentiremo, è una persona meravigliosa”. Scoppierà finalmente la passione tra il cantante e la ballerina classica? I fans lo sperano da mesi.