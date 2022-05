Amici 22, come partecipare? Aperti ufficialmente i casting della nuova edizione

Iniziano i lavori per la nuova edizione del talent: come iscriversi

Ci siamo, la notizia che molti ragazzi stavano aspettando è finalmente uscita: sono aperti i casting per la prossima edizione di Amici! Per partecipare bisogna recarsi sul sito ufficiale della trasmissione, gestito da WittyTv, andare nella sezione dedicata al programma di Amici e poi cliccare su Casting. Nella scheda che si apre andranno compilati dettagliatamente e minuziosamente tutti i campi: dalle informazioni personali e anagrafiche a quelle artistiche. Bisogna essere muniti di documenti necessari, come il codice fiscale e la carta d’identità, di due foto (una in primo piano e una intera) e un video. Durante la compilazione del form per i casting di Amici 22 vanno forniti inoltre, ma senza obbligo, i propri link ai profili social. Infine va specificato se è la prima volta che si partecipa al casting di Amici o meno.

Quando inizia il talent? Ipotesi sulla data e sui professori

Mentre i casting di Amici 22 si sono già ufficialmente aperti poco si sa ancora su come sarà la prossima edizione. Molto probabilmente Maria De Filippi cambierà ben poco visto la fortunata formula adottata negli ultimi due anni che ha portato il programma ad una crescita incredibile degli ascolti. Per quanto riguarda i casting anche quest’anno non dovrebbero essere i professori ad occuparsene. Top secret per adesso i nomi ma molto probabilmente Elena D’Amario potrebbe nuovamente essere tra gli addetti ai lavori. Per quanto riguarda invece il cast di professori chi ci sarà? Al momento i più sicuri sono la storica Alessandra Celentano e il veterano Rudy Zerbi. E mentre Lorella Cuccarini spera di essere richiamata, su Raimondo Todaro aleggia il mistero. Molte voci danno infine Anna Pettinelli fuori mentre Veronica Peparini, salvo sorprese dell’ultimo momento, dovrebbe tornare.

Grande successo per gli uscenti: chi saranno gli allievi di Amici 22?

In attesa di vedere chi riuscirà a passare i casting, e chi comporrà la classe della prossima edizione, gli ultimi allievi di quest’anno stanno facendo il botto! Primo fra tutti il vincitore Luigi Strangis, richiesto ovunque. E poi Alex, Albe e Sissi, anche loro stanno scalando le classifiche musicali con i loro album e inediti. E mentre Michele Esposito si prepara a danzare ad un importante spettacolo con Roberto Bolle, Serena Carella è pronta a spiccare il volo verso New York.