Anticipazioni Amici, stasera la finale: sale la tensione tra i concorrenti

Gli ultimi allievi rimasti in gara raccontano il momento più difficile

Ci siamo, stasera andrà in onda l’attesissima finale di Amici dopo quasi 9 mesi di messa in onda del talent più longevo della televisione italiana. Gli allievi arrivati in finale sono 6: Alex, Luigi, Sissi, Albe, Serena e Michele. In attesa della puntata di stasera gli allievi si sono raccontati tutti insieme ai microfoni di Witty Tv. La prima domanda che è stata posta loro riguarda il momento in cui hanno pensato di non arrivare in finale. Sissi ha ricordato quando tutti si concentravano perlopiù sulla sua bella voce ma “come se non avessi niente di più”. Serena invece ha detto che a volte si è sentita non giusta. Michele, invece, è stato l’unico a dire di non aver mai pensato di non arrivare in finale. Per Luigi, invece, quello più duro è stato il primo periodo, per Alex quando gli arrivavano le critiche e Albe quando è arrivato in Semifinale.

Chi vincerà la finale di Amici? Pronostici e favoriti

Quest’anno è difficile dire chi potrebbe vincere il talent. Mentre l’anno scorso la vittoria di Giulia Stabile era parecchio scontata, in quanto l’allieva più brava, quest’anno i ragazzi sono quasi tutti molto forti. I pronostici danno la finalissima tra Alex e Luigi e in effetti non sembra un’ipotesi lontana. I due allievi si sono sempre contesi primo e secondo posto delle classifiche. Se per Albe le possibilità sembrano minime, non va invece trascurata Sissi con la sua voce perfetta e il suo stile alla Bridget Jones, genuina e pura, in cui tante ragazze possono ritrovarsi. Per il ballo invece tecnicamente Michele è molto più preparato di Serena. Ma Michele, entrato a ridosso del Serale, era già bravissimo. Serena invece, presente fin dal primo giorno, ha fatto un percorso incredibile migliorando moltissimo e arrivando ad oggi ad un’incredibile versatilità e capacità di emozionare.

Come si svolgerà l’ultima puntata: premi e votazione

La finale di Amici, così come le precedenti edizioni, sarà in diretta. Quest’anno però la differenza è che la votazione non sarà interamente con il televoto ma, almeno nella fase iniziale, è previsto un sistema di votazione misto tra pubblico a casa e i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. La finalissima, invece, sarà disputata interamente al televoto. Quattro cantanti e due ballerini si contenderanno la vittoria da 150 mila euro ma anche tanti altri premi: da quello di categoria da 50 mila euro alla critica e sala stampa da 50 mila euro, da quello Tim da 30 mila euro a quello Oreo da 20 mila euro e molti altri. I ragazzi stanno facendo le ultime prove e uno di loro, Luigi, ha vissuto attimi di tensione per via di una sorpresa.