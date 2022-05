Anticipazioni Amici Semifinale, 7 maggio: i 5 finalisti sono proprio loro!

Un grande ospite e i primi nomi dei finalisti

La Semifinale di Amici è sempre più vicina e tutti gli allievi di quest’edizione del talent sperano di conquistare un posto per la tanto sognata Finale. In queste ore è stata registrata la puntata che andrà in onda sabato 7 maggio, l’ultima prima della Finale che invece sarà in diretta. Come sempre il blog Quellochetuttivoglionosapere ha fornito tutte le anticipazioni. Così come aveva annunciato Maria De Filippi si sono svolte le prime tre manche a circuito: la prima di canto, la seconda di danza e la terza di nuovo di canto. I primi tre finalisti sono Sissi, Michele e Luigi. A questo punto si passa al ballottaggio tra i quattro allievi rimasti in gara per decretare gli ultimi due finalisti e, di conseguenze, i due eliminati. Infine ospite della puntata sarà Marco Mengoni che presenterà il suo nuovo singolo No stress che uscirà venerdì 6 maggio.

Tutte le prove delle prime tre manche

La prima manche di canto vede gareggiare Sissi contro Luigi e Albe. La cantante e Luigi hanno vinto una prova a testa. La terza sfida vede sfidarsi invece Alex contro Albe e ha vinto il primo. Alex sfida dunque Sissi ma perde. La cantante è la prima finalista. La seconda manche della Semifinale di Amici è stata di danza e ha visto tutti e tre i ballerini sfidarsi. Michele vince la prima e la terza sfida contro Dario mentre Serena batte Michele nella seconda prova. Michele è il secondo finalista. La terza manche di canto vede Luigi contro Alex e Albe. Nella seconda e quarta sfida ha vinto Luigi. Alex vince contro Luigi nella prima sfida mentre Albe, che fa una gaffe con Maria De Filippi, batte Luigi nel guanto di sfida.

Cos’è successo nella Semifinale di Amici

Dunque Alex, Albe, Serena e Dario sono finiti al ballottaggio e solo due di loro andranno in Finale. Gli ultimi due finalisti, però, si sapranno soltanto durante la puntata di sabato (con il verdetto in casetta). Altri dettagli della puntata: c’è stato il guanto dei prof e hanno vinto i CuccaTodo. La squadra Zerbi-Celentano ha portato dei doni ai colleghi: a Raimondo un libro sulla danza, alla Peparini una maglietta con scritto il mondo della danza sa, a Lorella un martello da giudice e alla Pettinelli una foto di Rudy. Durante lo scontro tra la Celentano e la Peparini, per il guanto di sfida, Dario è scoppiato a piangere perchè è rimasto veramente male.