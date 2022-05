Antonella Clerici si lascia andare in diretta: “Sono stati anni difficili”

E’ sempre mezzogiorno, la confessione della conduttrice: “Gli ultimi due anni sono stati complicati”

Non poteva non fare una riflessione sul finale di stagione Antonella Clerici all’inizio della puntata di oggi, lunedì 30 maggio, del suo seguitissimo programma del mezzogiorno di Rai1 dove, ricordando ai telespettatori che la trasmissione terminerà fra qualche giorno, ha ripercorso un po’ le vicende degli ultimi due anni, ammettendo: “Non sono certamente stati facili gli ultimi anni che abbiamo vissuto”.

Quando volete, qui buonumore e leggerezza non mancano, lo sapete

ha detto inoltre ai telespettatori.

Antonella Clerici e la fine dell’edizione 2021/2022 del suo programma: “Come il Carnevale di Rio”

“Oggi inizia la nostra ultima settimana insieme” ha detto poi la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno aprendo la diretta odierna, ironizzando subito dopo: “Per l’ultima puntata festeggeremo come si fa al Carnevale di Rio”.

Questa lunga edizione è quasi finita

ha sottolineato. Lo scorso anno, lo ricordiamo, il programma è andato in onda per un mese in più, terminando alla fine di giugno, ma dopo essere partito con diverse settimane di ritardo rispetto al resto delle trasmissioni Rai. Questa edizione è iniziata invece a metà settembre e terminerà, appunto, alla fine di questa settimana, cedendo poi il posto in palinsesto al nuovo programma itinernate estivo Camper, condotto da Tinto in coppia con Roberta Morise, del quale Antonella ha parlato giorni fa ospitando proprio il collega.

Confermati entrambi i programmi di Antonella Clerici nella prossima stagione tv: autunno ricco di impegni per lei

Come abbiamo scritto in diversi altri articoli, E’ sempre mezzogiorno ripartirà lunedì 12 settembre con la sua terza edizione, forte del successo delle prime due, e non sarà l’unico programma che vedrà protagonista Antonella nella prossima stagione tv dato che, com’è già noto da tempo, sarà impegnata anche con la terza edizione di The Voice Senior, che dovrebbe andare in onda su Rai1 nel medesimo periodo in cui abbiamo visto le prime due stagioni, ossia all’inizio dell’inverno. E chissà che non spunti per lei anche un terzo programma, magari da trasmettere in prima serata nella seconda parte della stagione…