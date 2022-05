Antonio Zequila sbotta a Pomeriggio 5: “Queste sciocchezze non le tollero”

Pomeriggio 5, l’attore zittisce Alessandra Mussolini: “Faccio la persona perbene”

Tra gli ospiti di Pomeriggio 5 oggi c’è stato anche Antonio Zequila, un ex protagonista del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi. L’attore non appena Alessandra Mussolini sul percorso di Floriana Secondi in Honduras, e riferendosi a lui e al fatto che hanno giocato in coppia inizialmente ha affermato: “Lei aveva er mutanda”, ha perso le staffe pronunciando le testuali parole: “Battuta fuori posto che non gliela consento. L’handicap è che ci hanno fatto entrare con un cinturone, gentilmente non dica queste sciocchezze, non le tollero. Faccio la persona perbene, non sono er mutanda. Basta!”.

Isola dei Famosi: “Guendalina Tavassi ha un carattere esuberante”, parla l’ex naufrago

Nella nuova puntata del programma pomeridiano che vede al timone Barbara d’Urso, non si poteva non parlare della difficile convivenza di Guendalina Tavassi all’isola, per il fatto di avere numerosi scontri. Dopo Floriana Secondi, anche Antonio Zequila ha detto la sua sulla discussa concorrente: “Ha un carattere esuberante”. A questo punto Patrizia Groppelli ha criticato l’atteggiamento che la ex gieffina ha avuto in Honduras, e riferendosi sia a lei all’attore ha aggiunto: “Avevate l’occasione e ve la siete giocata come dei birilli”. L’ex naufrago dopo essersi arrabbiato con Alessandra Mussolini per averlo chiamato er mutanda, il soprannome che risale alla prima volta che si è messo in gioco nel programma basato sulla sopravvivenza, parecchio infastidito ha sottolineato: “Quando lei faceva l’attrice io ero in mutanda e lei in topless in quella scena. Lei oggi è in fuori fase, la mutanda mi fa schifo”. La nota 59enne ha replicato: “Io ho detto cose spontaneamente, chi se ne frega del topless”.

Lulù e Manuel si sono lasciati. Antonio Zequila: “Forse lei vuole vivere più leggera”

Successivamente l’ex naufrago che nei giorni scorsi ha fatto un’accusa choc a Roger Balduino, ha svelato un retroscena sulla ragione per cui Carmen Di Pietro ha scelto di rimettersi in gioco nel reality show condotto da Ilary Blasi, che questa sera farà compagnia al pubblico con una nuova puntata: “E’ partita per far contento il figlio”. L’attore sempre ai microfoni di Pomeriggio 5, inoltre si è espresso sulla recente rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, di cui tanto si continua a parlare soprattutto sui social: “Amore costruito, stare con un ragazzo disabile è una grandissima responsabilità, forse non ha tutte le forze, dico la verità, ci vuole grande responsabilità, una donna a 23 anni in questo momento forse vuole vivere più leggera“.