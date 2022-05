Ascolti, Domenica In sempre alta: Mara Venier ha sfiorato il 19% di share

Non si ferma il successo di Domenica In: ancora un grande risultato per zia Mara

Reduce dai grandi ascolti ottenuti venerdì in prima serata con Domenica In Show, anche ieri, 29 maggio, Mara Venier ha portato a casa un ottimo risultato. Come apprendiamo da Davide Maggio, sempre puntualissimo tutte le mattine nella pubblicazione dei dati auditel dei programmi Rai, Mediaset e non solo, andati in onda il giorno prima, a seguire il penultimo appuntamento della trasmissione domenicale di Rai1 sono stati, in media, tra i 2milioni e mezzo e i 3milioni di telespettatori, con uno share che è rimasto di poco sotto il 19%. Nel secondo paragrafo riportiamo i dati esatti dei vari segmenti del programma.

Domenica In, quasi il 19% di share ieri: ecco i dati auditel della puntata del 29 maggio

Nello specifico, la prima parte del fortunato programma condotto da Mara Venier ieri è stata seguita da 2milioni 645mila telespettatori con il 18.8% di share, nella seconda parte sono stati invece 2milioni 319mila con uno share del 18.03%, mentre nel breve segmento conclusivo, dal titolo ‘I saluti di Mara’, i telespettatori sono stati 1milione 674mila e lo share del 13.37%. Ancora una vittoria schiacciante, quindi, nei confronti di Canale5, le cui soap non hanno raggiunto neppure il 13% di share.

Puntata ricca di emozioni quella di Domenica In che Mara Venier ha condotto ieri

E’ stata una puntata molto emozionante quella di ieri del programma domenicale di Rai1, iniziata con una lunga intervista a Renato Zero, durante la quale Mara si è commossa ricordando Raffaella Carrà. Dopo l’intervista al cantante, per rimanere in ambito musicale, la Venier ha ospitato la moglie di Stefano D’Orazio, scoppiata a piangere. Tra gli ospiti della puntata ci sono stati anche Jerry Calà, Lino Banfi e altri ancora. La trasmissione non poteva non iniziare con i ringraziamenti della conduttrice per i grandi risultati ottenuti dallo speciale in prime time venerdì sera. La prossima puntata sarà l’ultima per questa stagione: Domenica In tornerà poi a settembre, ancora una volta con zia Mara alla conduzione, per la sua quattordicesima edizione.