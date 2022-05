Ascolti Eurovision ieri sera: 27% di share per Cattelan, Pausini e Mika

Eurovision Song Contest 2022: gli ascolti ottenuti dalla prima puntata trasmessa ieri, 10 maggio

Successo incredibile per la prima semifinale dell’evento musicale condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, ieri sera seguito da oltre 5milioni e mezzo di telespettatori con uno share volato a più del 27%. Nel dettaglio, come apprendiamo da TvBlog che utilizziamo come fonte, a trascorrere la serata di martedì 10 maggio in compagnia dell’attesissima kermesse canora sono stati esattamente 5milioni 507mila telespettatori, con una media di share del 27.03%, portando la curva dell’auditel di Rai1 a livelli altissimi, imparagonabili con quelli delle altre reti.

Grandi ascolti anche per l’anteprima condotta da Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico

Non solo la serata in sé: anche l’anteprima, intitolata Aspettando l’ESC, ha registrato ascolti molto alti, con Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico (poi impegnati per tutta la serata a commentare e tradurre le parole dei conduttori) seguiti da 4milioni 716mila telespettatori e il 23.13% di share, nella fascia oraria solitamente affidata a Soliti Ignoti di Amadeus.

Ovviamente, visto l’enorme successo della prima rete della Rai, agli altri canali sono rimaste le briciole, è il caso di dirlo. La fiction di Canale5 Un’altra verità è stata vista, per esempio, da 1milione 523mila telespettatori con uno share dell’8.68%. Risultati ancora inferiori, ovviamente, per le reti secondarie.

Serata di grande successo quella della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest

La prima puntata dell’ESC 2022 (iniziata con un forte abbraccio che si sono dati i padroni di casa) è andata in onda per poco più di due ore, dalle 21.00 alle 23.15 circa, e ha visto l’annuncio, alla fine della diretta, dei dieci cantanti/gruppi musicali che hanno ottenuto l’accesso alla finalissima di sabato prossimo, 14 maggio; ad essere eliminati, uscendo quindi definitivamente dalla gara, sono state sette nazioni. La puntata ha incluso anche l’ospitata di Diodato, un’apparizione di Mahmood e Blanco e un piccolo omaggio a Raffaella Carrà.

Ora c’è grande attesa per la seconda semifinale, che andrà in onda domani sera agli stessi orari, mentre sabato ci sarà, come già accennato, l’appuntamento conclusivo, con la proclamazione del Paese vincitore. Buona la prima in tutti i sensi, quindi!