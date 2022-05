Eurovision: i cantanti passati in finale e gli eliminati, prima puntata

Ecco i dieci cantanti/gruppi che sono passati alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022

Buona la prima, è il caso di dirlo, per l’evento musicale più seguito al mondo, tornato in onda in Italia dopo trentuno anni dall’ultima volta. Al termine della prima serata sono stati annunciati i dieci dei diciassette cantanti/gruppi musicali che hanno ottenuto l’accesso alla finale di sabato, che sono quelli indicati nella foto in alto (come sottolineato da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, non si tratta di una classifica ma di un ordine sparso) ossia i rappresentanti della Svizzera, dell’Armenia, dell’Islanda, della Lituania e del Portogallo; e ancora della Norvegia, della Grecia, dell’Ucraina, della Moldavia e dei Paesi Bassi.

I cantanti eliminati nella prima semifinale, usciti definitivamente dalla gara

Non ce l’hanno fatta, invece, sette nazioni, ossia l’Albania, la Lettonia, la Slovenia, la Bulgaria, la Croazia, l’Austria e la Danimarca: questi artisti sono quindi usciti dalla kermesse e non si esibiranno nella finale di sabato 14 maggio.

Tra i cantanti che sono entrati in finale spicca il gruppo ucraino, tra i favoriti alla vittoria. Cristiano Malgioglio si è detto molto felice per i dieci artisti vincitori della serata, ammettendo: “Tutti coloro che mi piacciono sono passati alla finale”. Giovedì sarà la volta della seconda semifinale, nel corso della quale si sfideranno diciotto nazioni. Nella terza ed ultima puntata rivedremo invece anche i rappresentanti dell’Italia, osisa Mahmood e Blanco, con la loro ‘Brividi’, ma anche i cantanti francesi che lo scorso anno sono arrivati al secondo posto.

Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika: buona la prima per l’ESC 2022 dell’Italia

E’ stata una serata a dir poco perfetta quella dell’Eurovision Song Contest che Rai1 ha trasmesso dal ParaOlimpico di Torino, con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che sono apparsi a loro agio, aprendo l’evento con un forte abbraccio che si sono dati. Prima della fine della diretta, invece, il pubblico in sala si è alzato applaudendo in un momento di grande commozione per l’omaggio a Raffaella Carrà.